Cortes de energía este domingo 22 de marzo: ¿Qué zonas del país estarán sin luz?

De acuerdo con el calendario semanal de la empresa energética, la suspensión del servicio se deberá a trabajos de mantenimiento por parte de sus equipos técnicos, específicamente en el circuito que alimenta a la zona central.

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció que habrá cortes de energía eléctrica programados para este domingo 22 de marzo en varias zonas de Comayagua , durante varias horas.

Los cortes de energía en Comayagua están previstos a partir de las 8:00 de la mañana, prolongándose hasta las 4:00 de la tarde.

A continuación el listado de barrios, colonias y centros asistenciales que no tendrán energía eléctrica por varias horas este domingo:

Hospital Santa Teresa, Barrio Cabañas, Mall Premier, Centro Médico Comayagua Colonial, Barrio Arriba, colonia Mazzarella, Brisas del Humuya, Instituto León Alvarado, Metro Plaza, Barrio los Lirios.

Barrios San Sebastián, La Caridad, Plaza la Juventud, Torondón, Suyapa, Lomas del Río.

Residencial Villa Ernestina, barrio La Sabana, colonia Boquín, Cerro el Nance, barrio El Centro, La Joya, San Francisco, Poder Judicial, Instituto Marista la Inmaculada, Plaza Central León Alvarado, Residencial Villa Francis, Iglesia la Caridad, Iglesia Inmaculada Concepción, Plaza Centro, colonia Injupen, Clínicas del Valle.

En ese sentido, la ENEE recomienda a la población de Comayagua tomar las medidas preventivas necesarias, como la carga anticipada de dispositivos electrónicos y el resguardo de alimentos perecederos.

También instan a desconectar aparatos electrodomésticos para evitar que se dañen durante los apagones programados.