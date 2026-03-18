Gobierno de Xiomara Castro dejó de recaudar más de 25 mil millones por rebaja de impuestos a combustibles

"Esto (rebaja de impuestos en combustibles) representó un sacrificio fiscal para el gobierno de la presidenta Xiomara, de alrededor de 22 mil millones de lempiras en los cuatro años", aseguró Tejada (desde el 27:46 del siguiente video).

Tegucigalpa, Honduras.- Erick Tejada, exsecretario de Energía y exgerente general de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), aseguró que durante los cuatro años de gobierno de Xiomara Castro, la rebaja al impuesto de los combustibles representó un sacrificio fiscal de 22 mil millones de lempiras.

EH Verifica preguntó a Tejada por su aseveración, pero hasta el cierre de este fact-check, no se obtuvo respuesta.

Pero la cifra mencionada por Tejada es inexacta. Datos oficiales de la Administración Aduanera de Honduras indican que el sacrificio fiscal por la reducción del Aporte para la Atención a Programas Sociales y Conservación del Patrimonio Vial (ACPV), autorizado mediante el Decreto Legislativo 3-2022, suma 25,975.38 millones de lempiras entre 2022 y 2025

El monto del sacrificio fiscal derivado de la rebaja de impuestos sobre los combustibles en el gobierno de Xiomara Castro supera los 25,900 millones de lempiras, según los datos oficiales recopilados por la Administración Aduanera de Honduras en su informe Memoria Anual 2025.

El Aporte para la Atención a Programas Sociales y Conservación del Patrimonio Vial (ACPV) es un componente del impuesto a los combustibles que financia programas sociales y la infraestructura vial del país.

Este impuesto fue regulado por el Decreto Legislativo 3-2022 , aprobado en febrero de 2022.

El decreto autorizó al Ejecutivo a reducir temporalmente el cobro del ACPV con el fin de aliviar el impacto del alza internacional de los precios del petróleo sobre los consumidores hondureños.

Esta reducción implica que el gobierno renuncia a parte de sus ingresos tributarios, lo que se conoce como sacrificio fiscal.

En la práctica, cada galón de combustible que se vende incluye un monto destinado al ACPV, que el Estado recauda para estos fines. Por ello, cuando el gobierno decide reducirlo, pierde ingresos directos, medida a la que hace alusión Tejada en su aseveración.

Al analizar los datos por año, se observa que en 2022 la rebaja del ACPV representó un monto de 4,643.68 millones de lempiras. Para 2023, la cifra ascendió a 6,454.50 millones, y en 2024 fue de 6,988.70 millones.

Finalmente, para 2025, el sacrificio fiscal se proyecta en 7,888.50 millones de lempiras.

Sumando los cuatro años, el total del sacrificio fiscal alcanza 25,975.38 millones de lempiras, cifra que supera en aproximadamente 4 mil millones lo declarado por Tejada.

Por lo tanto, la afirmación de Erick Tejada es inexacta. Los datos oficiales indican que entre 2022 y 2025 el gobierno de Xiomara Castro dejó de recaudar 25,975.38 millones de lempiras, cifra que supera en aproximadamente 4 mil millones lo declarado por Tejada.