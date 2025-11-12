  1. Inicio
Copeco reporta 934 familias afectadas y 70 viviendas dañadas por lluvias

La Secretaría de Gestión de Riesgos indica que 101 familias están albergadas en Cortés, Yoro y Atlántida, tras las fuertes lluvias que impactaron el país

  • 12 de noviembre de 2025 a las 10:25
Alrededor de 934 familias resultaron afectadas por lluvias a nivel nacional, según Copeco.

Foto: X Copeco

Tegucigalpa, Honduras.- Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) informó este miércoles a través de un resumen oficial que hay 934 familias afectadas, 70 viviendas dañadas y una destruida tras las fuertes lluvias registradas a nivel nacional, entre el 9 y 11 de noviembre.

El reporte indica que esas 934 familias agrupan a un total de 4,475 personas afectadas por los estragos del clima. 249 familias integradas por 1,026 personas resultaron damnificadas y 106 familias que agrupan a 409 personas han resultado evacuadas.

Hasta ahora hay un total de 101 familias albergadas; 31 en el departamento de Cortés, 50 en Yoro y 20 en Atlántida, según el informe de Copeco.

Afortunadamente, el informe también refleja que hasta ahora no se han registrado muertes a causa de los incidentes derivados por las lluvias.

Graves inundaciones afectan Puerto Cortés por intensas lluvias y fuerte oleaje

En cuanto a estructura, Copeco informó que 70 viviendas resultaron dañadas y una quedó completamente destruida. El informe también registró 21 comunidades incomunicadas, aunque según el documento, el paso ya está rehabilitado.

Según autoridades las familias afectadas están recibiendo atención en albergues.

Según autoridades las familias afectadas están recibiendo atención en albergues.

(Foto: X Copeco)

Zonas más afectadas

Según Copeco, el departamento de Cortés ha presentado la mayor cantidad de eventos reportados durante las lluvias. 15 incidentes se registraron solo en la ciudad de San Pedro Sula, durante el pasado martes -11 de noviembre-.

Dentro de las afectaciones reportadas se registraron inundaciones en colonias como: Las Cruces, Buena Inversión, Pepe Lobo, Sinaí y Las Vegas del Motagua, en Omoa. También se reportó caídas de árboles en San Pedro Sula, afectando zonas como el bulevar Zapotal y la colonia Monte Alegre.

En Atlántida, La Ceiba y Esparta, registraron zonas anegadas, así como en Iriona Viejo y Trujillo, de Colón.

El departamento de Santa Bárbara reportó afectaciones en puentes y calles de Quimistán, deslizamientos en Nueva Celilac y Atima, entre el 10 y 11 de noviembre.

Alertas

En ese sentido, Copeco emitió varias alertas en las zonas afectadas. En Atlántida y Colón declaró alerta roja, junto con los municipios de Omoa, Choloma, y Puerto Cortés, en el departamento de Cortés.

El ente emitió una alerta amarilla para Yoro, Santa Bárbara, Islas de la Bahía, el resto de Cortés, y la franja costera de Gracias a Dios. Por su parte, Copán, Olancho y el resto de Gracias a Dios permanecen en alerta verde.

Las autoridades instan a la población a mantenerse alerta y en prevención, pues aunque la intensidad de las precipitaciones han bajado, se espera que sigan las lluvias y lloviznas débiles sobre Cortés, Santa Bárbara, Atlántida, Yoro, Islas de la Bahía, Colón, Gracias a Dios, Intibucá, Francisco Morazan y Olancho, producto de un frente frío que ingresó al país, según informaron expertos de Cenaos.

Informe de Copeco sobre afectaciones tras las lluvias de los últimos días en el país.

Informe de Copeco sobre afectaciones tras las lluvias de los últimos días en el país.

 (Captura de pantalla)

.

