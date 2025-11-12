  1. Inicio
Calles inundadas por causa de las lluvias en Puerto Cortés

Varias zonas de Puerto Cortés permanecen bajo el agua debido a las intensas lluvias registradas en horas de la noche del martes 11 de noviembre.

  • 12 de noviembre de 2025 a las 07:11
El Heraldo Videos