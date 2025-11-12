Elecciones Honduras 2025
Calles inundadas por causa de las lluvias en Puerto Cortés
Varias zonas de Puerto Cortés permanecen bajo el agua debido a las intensas lluvias registradas en horas de la noche del martes 11 de noviembre.
Redacción El Heraldo
seguir +
12 de noviembre de 2025 a las 07:11
El Heraldo Videos
Videos
Fonac acredita 9,000 observadores en 48 horas
Redacción El Heraldo
Videos deportes
Periodista responde a Marco Figueroa luego de llamarle 'piedra': "tiene que mejorar"
Redacción El Heraldo
Videos Honduras
ONU pide a políticos y Fuerzas Armadas detener amenazas y discursos de odio en elecciones de Honduras
Jefry Sánchez
Videos sucesos
Hondureño muere aplastado mientras buscaba reunirse con sus hijos
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Un Cielo gris y vientos moderados predominan en Comayagüela
Estalin Irías
Videos Honduras
Abogada de magistrado Mario Flores presenta acción de nulidad ante la CSJ
Cristian Cruz
Videos Honduras
Represa Los Laureles alcanza su nivel máximo la cual abastece a miles de capitalinos
Marbin López
Videos deportes
Marco Figueroa llama 'piedra' a periodista y advierte a Honduras: "Aquí sufrió Costa Rica"
Redacción El Heraldo
Videos
Calles inundadas por causa de las lluvias en Puerto Cortés
Redacción El Heraldo
Videos sucesos
Masacre en gimnasio de Yoro: Óscar “El Pollo” Melara y tres más perdieron la vida
Jefry Sánchez
Videos deportes
Honduras lista en Nicaragua para cerrar el Grupo C de la eliminatoria Concacaf
Carlos Castellanos
Videos deportes
Bomberos atentos para garantizar seguridad en la Vuelta Ciclística de EL HERALDO
Grupo OPSA