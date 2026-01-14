  1. Inicio
  2. · Honduras

Contreras: “Ese romanticismo de Nasralla y de Iroshka con Libre le hace daño al partido”

El presidente del CCEPL, Roberto Contreras, cuestionó los vínculos de Salvador Nasralla e Iroshka Elvir con Libre y descartó cualquier negociación política con ese partido

  • Actualizado: 14 de enero de 2026 a las 16:21
Contreras: “Ese romanticismo de Nasralla y de Iroshka con Libre le hace daño al partido”

En sus declaraciones, el alcalde cuestionó supuestas negociaciones entre diputados de Libre y el Partido Nacional.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Roberto Contreras, expresó su rechazo a cualquier acercamiento político con el partido Libertad y Refundación (Libre) y aseguró que ese tipo de vínculos perjudican a su institución política.

“No queremos coqueteos con Libre. Ese romanticismo del ingeniero Salvador Nasralla con Libre y de Iroshka con ‘Mel’ Zelaya le hace mucho daño al partido”, afirmó Contreras, al referirse a los recientes movimientos y posturas dentro del escenario político nacional.

El dirigente liberal fue enfático en descartar negociaciones con el oficialismo. “Ya dijimos claro, no queremos hacer ninguna negociación con Libertad y Refundación, no queremos”, reiteró.

Partido Liberal rechaza decreto que ordena recuento de votos

En sus declaraciones, Contreras justificó los constantes conflictos internos señalando que actualmente existe una bancada diversa. “Ahora tenemos una bancada que es híbrida: hay PSH, PAC, nasrallistas y estamos los auténticos liberales, que nos vamos a quedar dentro del partido siempre”, indicó.

De igual forma, el dirigente liberal defendió el carácter institucional y los objetivos del Partido Liberal, y lanzó una crítica directa a las disputas internas.

“Es importante que entiendan que el Partido Liberal es una institución política, no está para vender helados o palomitas de maíz, ni para complacer los caprichos de una niña malcriada, en este caso”, sostuvo.

Roberto Contreras a Salvador Nasralla: “No sé si alguna pastilla le está haciendo daño... Esto no es X-0”

Pese a las tensiones políticas existentes, Contreras aseguró que, en estos momentos, lo más importante es que el país avance hacia un cambio de autoridades conforme al mandato popular.

“Tiene que haber transición de gobierno, la orden la dio el pueblo; queremos la transición y tiene que darse el 25 de enero cuando se empiecen a cambiar todas las autoridades”, concluyó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias