Contreras: “Ese romanticismo de Nasralla y de Iroshka con Libre le hace daño al partido”

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Roberto Contreras, expresó su rechazo a cualquier acercamiento político con el partido Libertad y Refundación (Libre) y aseguró que ese tipo de vínculos perjudican a su institución política.

“No queremos coqueteos con Libre. Ese romanticismo del ingeniero Salvador Nasralla con Libre y de Iroshka con ‘Mel’ Zelaya le hace mucho daño al partido”, afirmó Contreras, al referirse a los recientes movimientos y posturas dentro del escenario político nacional.

El dirigente liberal fue enfático en descartar negociaciones con el oficialismo. “Ya dijimos claro, no queremos hacer ninguna negociación con Libertad y Refundación, no queremos”, reiteró.