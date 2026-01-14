Contreras: “Ese romanticismo de Nasralla y de Iroshka con Libre le hace daño al partido”

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Roberto Contreras, expresó su rechazo a cualquier acercamiento político con el partido Libertad y Refundación (Libre) y aseguró que ese tipo de vínculos perjudican a su institución política.
“No queremos coqueteos con Libre. Ese romanticismo del ingeniero Salvador Nasralla con Libre y de Iroshka con ‘Mel’ Zelaya le hace mucho daño al partido”, afirmó Contreras, al referirse a los recientes movimientos y posturas dentro del escenario político nacional.
El dirigente liberal fue enfático en descartar negociaciones con el oficialismo. “Ya dijimos claro, no queremos hacer ninguna negociación con Libertad y Refundación, no queremos”, reiteró.
En sus declaraciones, Contreras justificó los constantes conflictos internos señalando que actualmente existe una bancada diversa. “Ahora tenemos una bancada que es híbrida: hay PSH, PAC, nasrallistas y estamos los auténticos liberales, que nos vamos a quedar dentro del partido siempre”, indicó.
De igual forma, el dirigente liberal defendió el carácter institucional y los objetivos del Partido Liberal, y lanzó una crítica directa a las disputas internas.
“Es importante que entiendan que el Partido Liberal es una institución política, no está para vender helados o palomitas de maíz, ni para complacer los caprichos de una niña malcriada, en este caso”, sostuvo.
Pese a las tensiones políticas existentes, Contreras aseguró que, en estos momentos, lo más importante es que el país avance hacia un cambio de autoridades conforme al mandato popular.
“Tiene que haber transición de gobierno, la orden la dio el pueblo; queremos la transición y tiene que darse el 25 de enero cuando se empiecen a cambiar todas las autoridades”, concluyó.