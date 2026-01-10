Nasry Asfura pide a su equipo confirmar quiénes lo acompañarán en la toma de posesión

Tegucigalpa, Honduras.- A pocos días del traspaso de mando presidencial, el presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, pidió a su equipo que confirme quiénes lo acompañarán durante el importante día.
La transición se desarrollará acompañado por jefes de misiones diplomáticas y representantes de organismos internacionales, según detalló Asfura en un comunicado compartido en sus redes sociales.
Hasta el momento, la llegada de jefes de Estado extranjeros no se ha confirmado, por lo que esto marca una diferencia respecto al protocolo tradicional.
El pronunciamiento fue realizado mediante un comunicado oficial dirigido al Honorable Cuerpo Diplomático y a los organismos internacionales acreditados en Honduras, en el que Asfura destacó que la toma de posesión, programada para el martes 27 de enero de 2026, se desarrollará bajo criterios de moderación económica y trascendencia democrática.
En el documento, la Oficina del Presidente Electo informó que las ceremonias de transmisión de mando contarán con el acompañamiento de jefes de misiones diplomáticas y representantes de organismos internacionales, en atención a su alta investidura ante el Estado hondureño.
Asfura también expresó su disposición para que, en el menor tiempo posible, se concreten contactos al más alto nivel con la comunidad internacional, con el objetivo de fortalecer los lazos de amistad y la cooperación bilateral y multilateral que mantiene Honduras.
“Honduras inicia hoy una nueva etapa de diálogo, estabilidad democrática y apertura al mundo, basada en el respeto mutuo y el desarrollo compartido”, señaló.
Tensión política
El pronunciamiento ocurre en un contexto marcado por la falta de información pública sobre el proceso de transición gubernamental por el partido Libertad y Refundación situación que ha generado incertidumbre a pocos días del cambio de gobierno.
A este escenario se suma la publicación, en horas de la medianoche, de un Decreto No. 58-2025 en el Diario Oficial La Gaceta, mediante el cual se ordena al Consejo Nacional Electoral (CNE) realizar un recuento voto por voto en las 19,187 Juntas Receptoras de Votos.
La decisión se tomó aun cuando el CNE proclamó a Nasry Asfura como presidente electo el 24 de diciembre de 2025 y había validado los resultados de alcaldías y diputaciones dentro de los plazos legales.