Nasry Asfura pide a su equipo confirmar quiénes lo acompañarán en la toma de posesión

Tegucigalpa, Honduras.- A pocos días del traspaso de mando presidencial, el presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, pidió a su equipo que confirme quiénes lo acompañarán durante el importante día.

La transición se desarrollará acompañado por jefes de misiones diplomáticas y representantes de organismos internacionales, según detalló Asfura en un comunicado compartido en sus redes sociales.

Hasta el momento, la llegada de jefes de Estado extranjeros no se ha confirmado, por lo que esto marca una diferencia respecto al protocolo tradicional.

El pronunciamiento fue realizado mediante un comunicado oficial dirigido al Honorable Cuerpo Diplomático y a los organismos internacionales acreditados en Honduras, en el que Asfura destacó que la toma de posesión, programada para el martes 27 de enero de 2026, se desarrollará bajo criterios de moderación económica y trascendencia democrática.

En el documento, la Oficina del Presidente Electo informó que las ceremonias de transmisión de mando contarán con el acompañamiento de jefes de misiones diplomáticas y representantes de organismos internacionales, en atención a su alta investidura ante el Estado hondureño.