Contaminación del aire eleva riesgos de alergias y problemas cardíacos, advierte experta

Tegucigalpa, Honduras.- La contaminación del aire registrada en varias regiones del país, asociada a las altas temperaturas y los incendios forestales, representa un riesgo creciente para la salud de la población. Desde el Centro Nacional Toxicológico (Centox) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), advierten que la exposición constante a partículas contaminantes en el aire aumentan los casos de alergias y complicaciones cardiovasculares. De acuerdo con la doctora Claudia Caballero, especialista del Centox, la exposición constante a partículas contaminantes no solo incrementa las enfermedades respiratorias, sino que también está vinculada con un aumento de alergias y complicaciones cardiovasculares.

Aunque los padecimientos respiratorios suelen ser los más visibles, como asma, bronquitis o infecciones, también se está registrando un impacto importante en otras áreas de la salud. Detalló que las partículas contaminantes, especialmente las más finas, pueden ingresar al organismo a través del sistema respiratorio y llegar al torrente sanguíneo, lo que incrementa el riesgo de afecciones cardíacas. Las personas con enfermedades preexistentes, adultos mayores, niños y mujeres embarazadas son los grupos más vulnerables ante estos efectos. La exposición prolongada también puede agravar cuadros alérgicos, generando irritación en ojos, piel y vías respiratorias, lo que impacta la calidad de vida de quienes padecen estas condiciones, indicó la experta. La especialista explicó que la mala calidad del aire representa un riesgo creciente para la salud de la población, especialmente en contextos donde los niveles de contaminación se mantienen elevados por períodos prolongados.