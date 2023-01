Congreso otorga asueto a empleados el día que se elegirá a la Corte Suprema de Justicia

Esta decisión ha causado suspicacia en algunos sectores, pues ocurre en el marco de la elección de los magistrados de la CSJ y sería la primera vez que se toma esa medida en ese importante proceso.

Los empleadoexentosos del día libre son aquellos que prestarán colaboración en la instalación de la II legislatura, los que por la naturaleza de sus funciones tengan relación directa con la realización de las sesiones y obviamente, los diputados.

El documento es claro al advertir a quienes no formen parte de este grupo que no se les permitirá el ingreso, si no presentan la debida autorización para estar en el recinto.

El Congreso justificó la acción diciendo que el espacio físico para llevar a cabo la sesión es limitado, ya que hay varias comitivas invitadas para celebrar la II legislatura.