“Están evidenciando que no hay transparencia en el Congreso Nacional”: Mauricio Villeda molesto por rechazo a juicio político

“Él (Redondo) no tuvo el valor de darme la palabra”, quien afirmó que no lo vio “ni a los ojos”.

Ante la negativa de la directiva del Congreso Nacional afirmó que “saben que tienen 50 votos, no 60, pero que esos 50 votos sí les sirven para que no haya juicio político en esta cámara de diputados”.

“No podemos tener en la junta directiva dos personas que han sido señaladas por los delitos de corrupción por el gobierno de los Estados Unidos, lo que nosotros queríamos es que salgan de la directiva, pero que también los tribunales de la República dijeran que si ellos había perdido su condición de diputados, eso demuestra que no hay coraje, no hay valor y que no hay voluntad política de adentrar en los temas que afectan al partido de gobierno”, criticó Villeda.

Villeda agregó que “el gobierno se tomó esta acusación de una manera personal y la Lista Engel en ningún momento mencionó al gobierno de la República, si no a personas que se han visto involucradas de manera personal, no quisieron dar la palabra hoy, no lo quiso hacer me da lástima”.

