Congreso Nacional no admite solicitud de juicio político contra Rasel Tomé y Edgardo Casaña

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La principal fuerza del órgano unicameral, que la constituye Libertad y Refundación (Libre), no respaldó este jueves la solicitud de juicio político contra los diputados Edgardo Casaña y Rasel Tomé , ambos señalados en la Lista Engel de actores corruptos y antidemocráticos, a quienes se les niega la entrada a EE UU y no pueden obtener visados para viajar a ese país.

“No podemos tener en la junta directiva dos personas que han sido señaladas por los delitos de corrupción por el gobierno de los Estados Unidos, lo que nosotros queríamos es que salgan de la directiva, pero que también los tribunales de la República dijeran que si ellos había perdido su condición de diputados, eso demuestra que no hay coraje, no hay valor y que no hay voluntad política de adentrar en los temas que afectan al partido de gobierno”, enfatizó Mauricio Villeda luego de la votación de la iniciativa.

Villeda agregó que “el gobierno se tomó esta acusación de una manera personal y la Lista Engel en ningún momento mencionó al gobierno de la República, si no a personas que se han visto involucradas de manera personal, no quisieron dar la palabra hoy, no lo quiso hacer me da lastima. Hoy (Luis Redondo) ni siquiera tuvo el coraje de voltearse y verme, el estaba de espaldas, es una lástima yo lo conocí y creo que la actitud de él fue diferente a lo que él era antes”.

Luego de la votación el diputado Mauricio Villeda permaneció media hora de pie en exigencia de la palabra para presentar una moción encaminada a separar de la junta directiva a ambos parlamentarios, no obstante, la bancada del PN hizo sonar nuevamente sus silbatos ante la negativa de Luis Redondo de otorgar la palabra.

Por su parte el jefe de bancada del PN, Tomás Zambrano, reaccionó molesto ante la negativa, debido a que no se otorgó la palabra a ninguna bancada para sentar su posición.

“Queríamos dejar fijada nuestra posición como partido, pero no nos dieron la palabra los que en el pasado pedían juicio político. Dejan demostrado que tienen doble discurso. Se han hecho de la vista gorda hoy que les señalan a sus compañeros”, expresó Tomás Zambrano tras la no admisión de juicio político a los dos miembros de Libre.