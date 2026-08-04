Congreso Nacional instala mesa de trabajo para definir el marco legal de la industria camaronera

Tegucigalpa, Honduras.- Una delegación de productores de la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras (ANDAH) acudió al Congreso Nacional para plantear un plan integral de rescate y modernización del sector camaronero. La iniciativa busca articular una mesa de trabajo interinstitucional y la aprobación de herramientas legislativas para revertir las pérdidas operativas que afectan a la zona sur del país. ​La propuesta empresarial apunta a superar la crisis generada por factores climáticos, el aumento en los costos de producción y la pérdida de mercados tras la ruptura de relaciones diplomáticas con Taiwán. Los acuicultores enfatizaron que el fortalecimiento del rubro es indispensable para resguardar la estabilidad económica de los departamentos de Choluteca y Valle.

Durante el encuentro, las autoridades del Congreso respaldaron la iniciativa e informaron la creación inmediata de una comisión especial encargada de dar seguimiento a los requerimientos normativos del sector. "Solo este sector en la actualidad genera 25,000 empleos directos y casi 100,000 de manera indirecta; sabemos que estos últimos años ha sido duramente afectado por el cambio de relaciones hacia China y el cierre del mercado de Taiwán, donde se perdieron más de 10,000 empleos", expresó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional. ​La mesa sectorial integrará a representantes de varias secretarías de Estado para abordar de forma coordinada aspectos financieros, ambientales y de sanidad agropecuaria. El objetivo primordial es dotar al rubro de garantías jurídicas que viabilicen la llegada de nuevos flujos de capital. ​El proyecto busca reformas legales para elevar a rango de política pública la transformación camaronera y reforzar las concesiones del sector. Asimismo, se pretende el reconocimiento de Banhprovi para la administración del régimen de regularización ambiental y el fortalecimiento de las garantías soberanas.​Zambrano detalló la conformación de un comisión espacial parlamentaria que liderará la agenda legislativa de la zona sur. "Para avanzar y fortalecer este rubro vamos a nombrar una comisión especial que estará integrada por los diputados propietarios de Choluteca y Valle, presidida por el diputado Javier Mendieta, para que a partir de hoy ya quede una mesa de trabajo formal con la directiva de ANDAH", indicó Zambrano.

Impulso

​Por su parte, la dirigencia de la gremial empresarial expuso que la industria requiere una reconversión tecnológica para reducir costos y aumentar la densidad de producción por hectárea, contrarrestando el impacto de la sequía y la inflación de insumos. ​La ANDAH proyecta que con el esquema de inversión adecuado la camaronicultura hondureña podría posicionarse como el segundo rubro de exportación agropecuaria del país. ​Juan Carlos Javier, presidente de la ANDAH, detalló el alcance financiero y las metas operativas contempladas en el plan expuesto ante el Legislativo. "El modelo plantea una inversión de 600 millones de dólares en cuatro años, a razón de 150 millones por año, orientado a la productividad; con esto podemos cuadruplicar las exportaciones y la generación de empleo, colocándonos literalmente detrás del café", afirmó Javier.