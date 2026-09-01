Congreso inaugura la Oficina de Atención y Participación Ciudadana en el centro de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Pedir cuentas, solicitar información pública o gestionar proyectos comunitarios ya no será un trámite imposible para el ciudadano común. El Congreso Nacional puso en marcha este martes 01 de septiembre su primera Oficina de Atención y Participación Ciudadana en las instalaciones del antiguo BCH, un espacio diseñado para eliminar los viejos protocolos parlamentarios y convertir las demandas del pueblo en soluciones legislativas reales. ​La habilitación de este espacio, ubicado en el centro de Tegucigalpa, busca eliminar las barreras burocráticas que históricamente han distanciado a los ciudadanos de la labor parlamentaria.

La infraestructura estará destinada a recibir solicitudes, tramitar peticiones de información pública y gestionar audiencias para líderes comunitarios, patronatos, juntas de agua y organizaciones de la sociedad civil. ​"Vamos a trabajar por Honduras", expresó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, al tiempo que remarcó la importancia de la nueva oficina para acercar la institución a la población, escuchar sus demandas y brindar respuestas concretas desde el ámbito legislativo. ​Durante el acto inaugural, las autoridades del Congreso expusieron que la iniciativa forma parte de un plan integral de modernización institucional. Como parte de estas reformas, se anunció que la antigua sede del BCH será objeto de un proceso de remodelación para acondicionar espacios adecuados donde los diputados puedan atender las audiencias públicas y los periodistas cuenten con una sala de prensa moderna.

​Asimismo, la directiva legislativa subrayó el compromiso de elevar los estándares de rendición de cuentas e incrementar los niveles de acceso a la información sobre el trabajo presupuestario y normativo que desarrolla el pleno. ​"Esta oficina es para que la ciudadanía sea atendida. Rompemos protocolos para que el ciudadano común, de organizaciones, de patronatos, de juntas de agua, tengan acceso directo y soliciten información de la labor que hacemos cada uno de los diputados", agregó Zambrano. ​Desde la Secretaría del Congreso Nacional enfatizaron que la apertura de estas oficinas responde al objetivo de consolidar una gestión parlamentaria de puertas abiertas que procese de forma expedita las iniciativas de ley presentadas por iniciativa ciudadana.

"No se trata de una oficina, es abrir las puertas del Congreso Nacional a la ciudadanía, porque esta es su casa", señaló Carlos Ledezma, secretario del Congreso Nacional.​ La iniciativa fue respaldada por organismos de control gubernamental e instituciones garantes de la rendición de cuentas, que destacaron la adecuación del Poder Legislativo a las exigencias de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. ​Desde los entes de fiscalización se valoró la disposición política para facilitar el ejercicio pleno del derecho al acceso a la información y la veeduría social. ​"Este es un Congreso de puertas abiertas que rigen la Ley de Transparencia fomentando el derecho a la información y a la participación ciudadana; son pasos grandes y el IAIP lo reconoce abiertamente", apuntó Hermes Moncada, comisionado presidente del IAIP.​