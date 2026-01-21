Congresista de Libre no reconoce declaratoria del CNE de Nasry Asfura, pero sí de diputados

Tegucigalpa, Honduras.- Clara López, una de las nuevas diputadas de Libertad y Refundación (Libre) y expareja de José Carlos Cardona, dijo que su bancada no reconoce la declaratoria del Consejo Nacional Electoral (CNE) dando por ganador a nivel presidencial a Nasry Asfura. Sin embargo, López, quien fue pareja del exministro de Sedesol, sí aceptó su credencial como diputada entregada por el mismo CNE.

La nueva parlamentaria tildó de “espurio” al CNE, pese a que, con orgullo, recibió su credencial firmada por las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall. “Como ya anteriormente nos habíamos posicionado, no vamos a participar de la escogencia de una junta ni provisional ni en propiedad, ratificamos esta decisión”, inició diciendo en relación a la elección de la Junta Provisional del Congreso Nacional (CN).

Clara López añadió que "nos abstenemos y no reconocemos el gobierno de facto del autodenominado presidente Nasry Asfura, proclamado solamente por el Consejo Nacional Electoral espurio, pero no por la población hondureña que no le favoreció en las urnas". Ella obtuvo más de 67 mil votos en Francisco Morazán y es profesional de la medicina.