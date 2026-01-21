  1. Inicio
Congresista de Libre no reconoce declaratoria del CNE de Nasry Asfura, pero sí de diputados

La expareja de José Carlos Cardona tildó de “espurio” al CNE y afirmó que el gobierno de Nasry Asfura será de facto

  • Actualizado: 21 de enero de 2026 a las 16:21
Clara López, quien es doctora, fue electa por primera vez como diputada.

Foto: Cortesía redes Clara López

Tegucigalpa, Honduras.- Clara López, una de las nuevas diputadas de Libertad y Refundación (Libre) y expareja de José Carlos Cardona, dijo que su bancada no reconoce la declaratoria del Consejo Nacional Electoral (CNE) dando por ganador a nivel presidencial a Nasry Asfura.

Sin embargo, López, quien fue pareja del exministro de Sedesol, sí aceptó su credencial como diputada entregada por el mismo CNE.

La nueva parlamentaria tildó de “espurio” al CNE, pese a que, con orgullo, recibió su credencial firmada por las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall.

“Como ya anteriormente nos habíamos posicionado, no vamos a participar de la escogencia de una junta ni provisional ni en propiedad, ratificamos esta decisión”, inició diciendo en relación a la elección de la Junta Provisional del Congreso Nacional (CN).

López recibió se credencial en la sede de Libre y remitida por el CNE.

(Foto: Cortesía redes Clara López)

Clara López añadió que “nos abstenemos y no reconocemos el gobierno de facto del autodenominado presidente Nasry Asfura, proclamado solamente por el Consejo Nacional Electoral espurio, pero no por la población hondureña que no le favoreció en las urnas”.

Ella obtuvo más de 67 mil votos en Francisco Morazán y es profesional de la medicina.

Sin confirmar una fecha, ambos se separaron en 2025, dicho por el mismo José Carlos Cardona en un video.

López es uno de los 35 parlamentarios que Libre tendrá en la actual legislatura del CN.

