José Carlos Cardona asegura que Isis Cuéllar infló más de 5 mil votos en 70 actas en Copán

Tegucigalpa, Honduras.-El exministro de Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, afirmó en sus redes sociales la diputada Isis Carolina Cuéllar, candidata por el departamento de Copán, infló más de 5 mil votos en 70 actas. "Luego de un arduo trabajo hemos recolectado las actas del departamento de Copán, en el que se demuestra que la diputada Isis Carolina Cuéllar infló más de 5 mil votos en 70 actas, con promedio de 200 votos por municipio de ese departamento", escribió el exministro.

Según Cardona, Cuéllar “ordenó a todos los escrutadores, secretarios y presidentes no cantar los votos para las casillas 9 y 10, de sus competidores directos, pasando estos votos a otros candidatos del bipartidismo”. Además, denunció que “no coinciden, por tanto, las papeletas y los datos de las actas. Hay vacíos y borrados caligráficos”. Para dar seguimiento a estas acusaciones, un equipo de 20 abogados voluntarios iniciará un proceso para impugnar las actas en mención y llevar a cabo “un escrutinio especial de todas las urnas de Copán”.

Cardona advirtió públicamente: “No te vamos a permitir salirte con la tuya, Isis Carolina Cuéllar”. El exfuncionario concluyó su pronunciamiento con un llamado claro: “LIBRE no se merece esto, ¡PREPÁRATE!” Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. La diputada Cuéllar fue vinculada al escándalo de fondos públicos de la Sedesol. En una conversación filtrada, admitió haber distribuido equipos y materiales a coordinaciones locales del partido, con recursos estatales, lo que generó exigencias de renuncia y una investigación interna.