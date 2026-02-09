Condiciones secas marcarán el clima en Honduras este martes 10 de febrero

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones atmosféricas secas y estables prevalecerán sobre el territorio nacional este martes 10 de febrero, de acuerdo con el reporte emitido por el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).
La institución detalló que existe una probabilidad baja de precipitaciones débiles y aisladas, principalmente en la región Nororiental del país, asociadas al transporte de humedad desde el mar Caribe.
“Las condiciones atmosféricas serán secas y estables sobre el territorio nacional”, señaló Cenaos en su informe meteorológico diario, al descartar la presencia de sistemas que generen lluvias generalizadas.
Según el pronóstico, estas precipitaciones aisladas estarían influenciadas por los vientos del Noreste y Este, que arrastran humedad hacia sectores específicos del país sin provocar acumulados significativos.
En cuanto al comportamiento térmico, Cenaos indicó que se esperan “temperaturas frescas por la mañana”, una condición que se mantendrá especialmente en zonas del interior y regiones elevadas.
Para el departamento de Francisco Morazán, el reporte establece cielo “parcialmente nublado a despejado, condiciones generalmente secas”, acompañado de viento del Norte y Noreste.
Cenaos precisó que en esta zona los vientos presentarán una velocidad promedio de 10 km/h, con rachas que podrían alcanzar hasta 20 km/h durante el día.
Mientras que, en el departamento de Cortés, las condiciones serán similares, con ambiente “generalmente despejado durante el periodo” y predominio de tiempo seco, de acuerdo con el organismo técnico.
El informe añade que en Cortés se registrará viento del Noreste y Suroeste por la tarde, con una velocidad promedio de 06 km/h, sin cambios significativos en el patrón atmosférico previsto para la jornada.
ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).