Lluvias dispersas en occidente y temperaturas frescas se esperan este lunes

Tegucigalpa, Honduras.-Las condiciones climáticas para este lunes 9 de febrero estarán marcadas por el ingreso de humedad desde el mar Caribe, impulsada por vientos del noreste y este, lo que provocará lluvias dispersas en el occidente de Honduras.
El pronóstico también señala precipitaciones aisladas en las regiones oriental y norte, mientras que el resto del territorio nacional mantendrá condiciones secas, según el informe meteorológico divulgado por el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).
“Debido al viento del noreste y este transportando humedad desde el más Caribe hacia el interior del territorio nacional, se nos estarán generando lo que son lluvias dispersas más que todo por el sector occidente”, explicó Will Ochoa, pronosticador de turno de Cenaos.
En cuanto al resto del país, el especialista detalló que “estaríamos hablando de precipitaciones aisladas para el oriente y norte”, mientras que las demás regiones permanecerán sin lluvias durante la jornada.
Las temperaturas se mantendrán frescas durante el amanecer y la noche, una condición que predominará en varias zonas del país, de acuerdo con el reporte meteorológico.
Sobre las condiciones marítimas, Ochoa indicó que los oleajes se mantendrán normales. “Los oleajes normales de 1 a 3 pies en el golfo de Fonseca y de igual manera para la costa norte de 1 a 3 pies”, precisó.
En la capital, Tegucigalpa, se espera una temperatura máxima de 24 C° y una mínima de 13 C°, mientras que en la región central los valores oscilarán entre los 26 C° como máxima y 16 C° como mínima.
Para la región insular, Cenaos pronostica una temperatura máxima de 27 C° y una mínima de 19 C°. En la zona norte, los termómetros marcarán hasta 26 C° como máxima y 18 C° como mínima.
La región oriental registrará una de las máximas más altas del día, con 29 C°, y una mínima de 14 C°. En el sur, se prevé una máxima de 35 C° y una mínima de 20 C°.
Finalmente, el occidente del país presentará temperaturas más bajas, con una máxima de 23 C° y una mínima de 8 C°, conforme al informe brindado por Will Ochoa desde las oficinas de Cenaos en Copeco.
ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).