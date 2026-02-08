Lluvias dispersas en occidente y temperaturas frescas se esperan este lunes

Tegucigalpa, Honduras.-Las condiciones climáticas para este lunes 9 de febrero estarán marcadas por el ingreso de humedad desde el mar Caribe, impulsada por vientos del noreste y este, lo que provocará lluvias dispersas en el occidente de Honduras.

El pronóstico también señala precipitaciones aisladas en las regiones oriental y norte, mientras que el resto del territorio nacional mantendrá condiciones secas, según el informe meteorológico divulgado por el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

“Debido al viento del noreste y este transportando humedad desde el más Caribe hacia el interior del territorio nacional, se nos estarán generando lo que son lluvias dispersas más que todo por el sector occidente”, explicó Will Ochoa, pronosticador de turno de Cenaos.

En cuanto al resto del país, el especialista detalló que “estaríamos hablando de precipitaciones aisladas para el oriente y norte”, mientras que las demás regiones permanecerán sin lluvias durante la jornada.