Comitiva de Honduras abordará crecimiento económico y TPS en la Cumbre de las Américas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La no participación de la presidenta Xiomara Castro en la IX Cumbre de las Américas que inició ayer en Los Ángeles, Estados Unidos, ha desatado un sinfín de reacciones, la mayoría en desacuerdo con la decisión de la mandataria.

El gobierno aseguró que la determinación de la presidenta de no asistir no afectará las relaciones con EE UU.“Estamos seguros que la no llegada de la presidenta Xiomara Castro a la Cumbre de las Américas en nada va a repercutir.

La relación de la presidenta Castro con el presidente Biden está a un teléfono de distancia, hay permanente comunicación y, bueno, en esta Cumbre de las Américas debían estar sentados todos los mandatarios del continente y no fue así, por eso la presidenta no asistió”, aseveró el vicecanciller Antonio García.

Sin embargo, la oposición política -Partido Nacional- lamentó que Honduras no tenga a su jefe de Estado en la Cumbre y propuso que Salvador Nasralla -como designado presidencial- asistiera, algo que no sucederá.

A criterio de Nasralla, Castro cometió una equivocación puesto que el país pudo haber ganado con su presencia en el encuentro y no está correcto que haya condicionado la presencia por el hecho de la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

“Sentimos que la decisión política de Xiomara de no asistir a la Cumbre es oportunidad que pierde Honduras ya que nos pone al lado de gobiernos que no permiten a sus ciudadanos el derecho que el pueblo tuvo en Honduras de elegirnos a nosotros”, indicó.

Según Nasralla, Honduras no está en las mismas condiciones de los países excluidos y no se encontraba en capacidad de exigir o condicionar como lo hizo Castro, quien el 28 de mayo posteó en sus redes: “Asistiré a la Cumbre solo si están invitados todos los países de América, sin excepción”.

“Esos gobiernos tienen más recursos que nosotros en granos y ganadería como Nicaragua, petróleo en el caso de Venezuela, que les da derecho económico a disentir con las potencias”, insistió.

