Comisión del CN convoca a audiencia pública a Johel Zelaya tras suspensión por juicio político

La comparecencia forma parte del proceso que impulsa el Legislativo para investigar los señalamientos contra el titular del Ministerio Público, quien fue apartado temporalmente de su cargo mientras se desarrollan las diligencias correspondientes.

Tegucigalpa, Honduras.— La Comisión Especial del Congreso Nacional convocó para este martes a las 2:00 de la tarde a una audiencia pública al fiscal general suspendido, Johel Zelaya , luego de que el pleno aprobara la admisión de una denuncia de juicio político en su contra.

El presidente de la comisión, el diputado Mario Pérez, explicó que se garantizará el derecho a la defensa del funcionario, permitiéndole conocer previamente el contenido de la acusación en su contra.

“Vamos a enviar a su teléfono personal el contenido de la denuncia, con todos los documentos anexos, para que mañana él pueda comparecer y que esta comisión lo escuche y que pueda aportar todos los medios de descargo que considere pertinentes para su defensa”, detalló el congresista.

La comisión investigadora busca recabar información directa del fiscal suspendido, así como analizar los argumentos y pruebas que presente durante su intervención ante los legisladores.

Este proceso será determinante para las conclusiones que posteriormente emita la comisión, las cuales serán elevadas al pleno del Congreso Nacional para definir el curso del juicio político contra Zelaya.

Cabe mencionar que este hecho histórico fue respaldado por 93 votos de los partidos Nacional (49), Liberal (41), PINU (1) y Democracia Cristiana (2).