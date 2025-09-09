Colectivo de Libre amenaza con tomar "acciones" contra enfermeras que protesten

Tegucigalpa, Honduras.- Un colectivo del partido Libertad y Refundación (Libre) integrado por mujeres, amenazó con tomar "acciones" en contra de las enfermeras y enfermeros auxiliares que se sumen a las protestas del gremio que se han venido dando desde días atrás. Ángela Flores, en representación del grupo conocido como "Mujeres Organizadas" de Libre expresó a Radio América que "van a tomar acciones contra la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (ANEEAH) porque cómo es posible que antes era un delito tomarse la salud cuando defendíamos los derechos de los empleados, la salud del pueblo, los medicamentos vencidos".

Flores aseveró que han transcurrido más de ocho días desde que el gremio de enfermería ha paralizado sus funciones, calificando que las protestas son "innecesarias". "Mejor no pueden estar", aseguró. Asimismo, advirtió que tomarían acciones contra el presidente de la ANNEAH, Josué Orellana, señalando que él es quien influye a que las enfermeras se sumen a estas manifestaciones. Además, afirmó que los protestantes son parte del Partido Nacional. "Como mujeres organizadas vamos a tomar medidas para poder sacar adelante esto porque no es posible que empañen el gobierno de la presidenta Xiomara Castro con los mismos vicios del pasado (...) no les vamos a permitir que sigan dañando el gobierno de nuestra presidenta Xiomara Castro", declaró Flores. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Hasta el momento no ha especificado sobre el tipo de acciones en las que incurrirán a nivel nacional, explicando que estas las definirán luego de una reunión. Respecto a que Josué Orellana ha denunciado ser víctima de amenazas, Ángela Flores respondió que "nosotros no acostumbramos a amenazar. Tomamos acciones y si nos toca deshacer esa toma, la vamos a deshacer".



ANNEAH responde

Por su parte, la ANNEAH condenó las declaraciones de Ángela Flores en contra de la asociación gremial y de su presidente Josué Orellana, anunciando que denunciarán esta situación ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh). También informó que diputados de Libre en los departamento de Atlántida y Santa Bárbara han convocado a los colectivos del partido y "han salido a confrontar al personal de Enfermería y a arriesgar la integridad física de nuestros compañeros como si nosotros no somos también parte del pueblo hondureño". La ANNEAH recordó que sus protestas son en consecuencia de que la Secretaría de Salud no ha cumplido con los acuerdos, señalando que es por falta de voluntad política la razón por la que no se ha resuelto el conflicto, enfatizando que el gremio está abierto al diálogo.