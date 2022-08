Cinco organismos faltan por acreditar representantes ante la Junta Nominadora

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Junta Nominadora para la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), comienza a tomar forma a cuentagotas.

Ayer, con 48 votos a favor y cinco abstenciones, la sociedad civil eligió a sus dos representantes en la Junta.

Los seleccionados son: la abogada Martha Elizabeth Dubón Acosta (propietaria), miembro de la Asociación de Jueces por la Democracia (ADJ) y Tomás Andino Mencía (suplente, representante del Comité por la Libre Expresión (C-Libre)., Martha Dubón aclaró su elección no tiene nada que ver con el parentesco con algún político.

“Ya me han asociado con Marlina Dubón (esposa del actual asesor presidencia Enrique Flores Lanza) y no tenemos nada que ver; así que pueden hacer todas las investigaciones y no tenemos ningún parentesco con nadie que esté en el poder”, aseguró Dubón.

Las organizaciones de sociedad civil se suman al Conadeh que días atrás había oficializado a sus representantes.

No obstante, cinco organismos de los siete que conforman el ente nominador no acreditan oficialmente a sus representantes.

El próximo sábado el Colegio de Abogados (CAH) elegirá a través de votaciones a sus dos delegados.

Quedan a la espera para conformar la Junta el Cohep, las centrales obreras, el Claustro de Profesores de Derecho y la misma CSJ. La Junta deberá estar conformada el 31 de agosto.