Castellanos sobre presupuesto 2026: “No queremos que partida 109 se vuelva tan oscura como la 4-49”

Tegucigalpa, Honduras.- La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, se pronunció sobre este lunes el Presupuesto General de la República, haciendo énfasis en la necesidad de reforzar los fondos destinados a la lucha contra la corrupción y alertando sobre posibles riesgos de opacidad en nuevas asignaciones. Castellanos subrayó que, aunque se han registrado ajustes en distintas áreas, como en salud y educación, el presupuesto anticorrupción aún no refleja un fortalecimiento significativo. “Hemos dicho que hay que incrementar este presupuesto porque realmente eso es lo que espera la población: una lucha frontal contra la corrupción que se fortalezca desde el presupuesto con mecanismos y herramientas claras”, expresó.

Castellanos, manifestó preocupación por la partida presupuestaria 109, que supera los 5 mil millones de lempiras, advirtiendo que no debe replicar los problemas de transparencia que históricamente han rodeado a la partida 4-49. “No queremos que esta nueva partida 109 se vuelva tan oscura como la 4-49”, enfatizó. Sobre este último punto, aclaró que dicha partida no ha sido eliminada, aunque sí ha sufrido una reducción considerable. Según detalló, en 2025 la 4-49 superaba los 12 mil millones de lempiras, mientras que para 2026 se redujo a aproximadamente 62 millones. No obstante, insistió en que persiste la preocupación por la falta de mecanismos de transparencia en este tipo de asignaciones. En relación con otros rubros, Castellanos destacó el incremento presupuestario a la Secretaría de Educación, calificándolo como un paso positivo. “El tema de educación y salud son altamente importantes, y hay un buen criterio al aumentar estos presupuestos”, señaló.