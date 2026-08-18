Casos de miasis se concentran en Francisco Morazán, Copán, Yoro, Cortés y Atlántida

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Salud (Sesal) mantiene la vigilancia epidemiológica ante los casos de miasis causada por el gusano barrenador registrados en diferentes regiones del país y refuerza el llamado a la población para adoptar medidas preventivas.

Hasta la fecha se contabilizan 255 casos de gusano barrenador a nivel nacional, sin nuevos fallecimientos asociados a esta enfermedad, informaron este martes las autoridades sanitarias.

Las regiones que concentran el mayor número de casos son la Región Metropolitana del Distrito Central, Francisco Morazán, Copán, Yoro, Cortés y Atlántida.

Actualmente no se reportan más muertes por esta enfermedad; a la fecha se registran tres personas fallecidas, todas mayores de 70 años.