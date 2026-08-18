Casos de miasis se concentran en Francisco Morazán, Copán, Yoro, Cortés y Atlántida

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Salud (Sesal) mantiene la vigilancia epidemiológica ante los casos de miasis causada por el gusano barrenador registrados en diferentes regiones del país y refuerza el llamado a la población para adoptar medidas preventivas.
Hasta la fecha se contabilizan 255 casos de gusano barrenador a nivel nacional, sin nuevos fallecimientos asociados a esta enfermedad, informaron este martes las autoridades sanitarias.
Las regiones que concentran el mayor número de casos son la Región Metropolitana del Distrito Central, Francisco Morazán, Copán, Yoro, Cortés y Atlántida.
Actualmente no se reportan más muertes por esta enfermedad; a la fecha se registran tres personas fallecidas, todas mayores de 70 años.
No obstante, Odalys García, jefa del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) señaló que actualmente todas las regiones sanitarias presentan casos.
Ante esta situación, la Sesal recomienda a la población fortalecer las medidas de prevención, especialmente la protección y cuidado adecuado de las heridas, así como mantener condiciones apropiadas de higiene en los hogares y comunidades.
García recomendó prestar especial atención al manejo de los residuos y mantener los espacios protegidos para evitar la proliferación de moscas causantes de la miasis.
Entre las medidas preventivas se encuentran mantener las heridas debidamente cubiertas, utilizar telas metálicas en ventanas y puertas y evitar la acumulación de basura y desechos que puedan favorecer la presencia de moscas.
Las autoridades sanitarias continuarán fortaleciendo la vigilancia epidemiológica y las acciones de prevención para reducir el impacto de esta enfermedad y proteger a la población hondureña.
No obstante, exhortan a las personas que presenten heridas a mantenerlas protegidas y acudir oportunamente a los establecimientos de salud ante cualquier signo de infección o complicación.