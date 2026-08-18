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Casos de miasis se concentran en Francisco Morazán, Copán, Yoro, Cortés y Atlántida

Las autoridades sanitarias confirmaron este martes que a la fecha se contabilizan 255 casos de miasis en humanos causada por el gusano barrenador

  • Actualizado: 18 de agosto de 2026 a las 16:38
Casos de miasis se concentran en Francisco Morazán, Copán, Yoro, Cortés y Atlántida

Las autoridades sanitarias recomiendan mantener limpio el hogar para evitar la proliferación de la mosca que produce al gusano barrenador.

 Foto: Cortesía (Sesal)

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Salud (Sesal) mantiene la vigilancia epidemiológica ante los casos de miasis causada por el gusano barrenador registrados en diferentes regiones del país y refuerza el llamado a la población para adoptar medidas preventivas.

Hasta la fecha se contabilizan 255 casos de gusano barrenador a nivel nacional, sin nuevos fallecimientos asociados a esta enfermedad, informaron este martes las autoridades sanitarias.

Las regiones que concentran el mayor número de casos son la Región Metropolitana del Distrito Central, Francisco Morazán, Copán, Yoro, Cortés y Atlántida.

Actualmente no se reportan más muertes por esta enfermedad; a la fecha se registran tres personas fallecidas, todas mayores de 70 años.

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No obstante, Odalys García, jefa del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) señaló que actualmente todas las regiones sanitarias presentan casos.

Ante esta situación, la Sesal recomienda a la población fortalecer las medidas de prevención, especialmente la protección y cuidado adecuado de las heridas, así como mantener condiciones apropiadas de higiene en los hogares y comunidades.

García recomendó prestar especial atención al manejo de los residuos y mantener los espacios protegidos para evitar la proliferación de moscas causantes de la miasis.

Entre las medidas preventivas se encuentran mantener las heridas debidamente cubiertas, utilizar telas metálicas en ventanas y puertas y evitar la acumulación de basura y desechos que puedan favorecer la presencia de moscas.

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Las autoridades sanitarias continuarán fortaleciendo la vigilancia epidemiológica y las acciones de prevención para reducir el impacto de esta enfermedad y proteger a la población hondureña.

No obstante, exhortan a las personas que presenten heridas a mantenerlas protegidas y acudir oportunamente a los establecimientos de salud ante cualquier signo de infección o complicación.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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