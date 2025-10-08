Casi 200 casos de miasis en humanos por el gusano barrenador reporta la Sesal

Tegucigalpa, Honduras.-La Secretaría de Salud (Sesal) informó que a la fecha un total de 199 personas han contraído miasis cutánea, debido a la circulación de la mosca del gusano barrenador del ganado. La enfermedad zoonótica que llegó a la frontera sur del país en septiembre del 2024 y que en ese entonces solo afectaba al ganado, se extendió a los 18 departamentos y en la actualidad ha contagiado a más de 2,600 animales y 199 humanos. Los análisis epidemiológicos de la Unidad de Vigilancia de la Salud indican que aunque la presencia de la mosca Cochliomyia hominivorax está en los 18 departamentos del país, las regiones más afectadas son Francisco Morazán, el Distrito Central, Yoro e Intibucá.

Además, señala que aunque la mayoría de los casos se registran en zonas rurales, también se han identificado varios casos en áreas urbanas. El 64% de los casos de miasis se reportan en hombres, el grupo de edad más afectado es el de 50 a 59 años, a partir de los 50 años en adelante el número de enfermos representan el 60% de todos los casos. "El sitio anatómico más frecuente de miasis por gusano barrenador son los miembros inferiores, secundario a heridas o úlceras que presentan las personas con insuficiencia venosa, personas con pie diabético o con úlceras", dijo Jorge Torres, representante de la Unidad de Vigilancia. Torres recordó a la población que la mosca necesita una herida o una úlcera para dejar sus huevecillos y generar la infección.