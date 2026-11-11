Carrera de Periodismo de la UNAH busca acreditación académica internacional

Tegucigalpa, Honduras.- La formación de periodistas con estándares académicos internacionales y mayores oportunidades de inserción laboral, busca alcanzar la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) mediante la acreditación internacional de la carrera de Periodismo.
El proceso se encuentra en etapa de evaluación externa, con la visita de representantes del Consejo de Acreditación de la Comunicación y las Ciencias Sociales A.C. (Conac), de México, quienes también evalúan la carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales.
La acreditación permitiría que los títulos universitarios cuenten con reconocimiento académico internacional, lo cual abriría oportunidades para que los estudiantes puedan acceder a otros espacios de formación y al mercado laboral fuera del país.
La vicerrectora académica de la UNAH, Lourdes Murcia, señaló que este proceso representa un avance importante para la institución y sus estudiantes, al facilitar también la cooperación con otras universidades de la región.
"Estar acreditados abre una ventana de oportunidades al entregar títulos con reconocimiento académico internacional. Asimismo, a quienes coordinamos y lideramos esta formación, nos permite establecer convenios y desarrollar prácticas colaborativas con otras universidades de la región", expresó.
Murcia agregó que la acreditación permitirá fortalecer las buenas prácticas académicas y mantener un proceso de mejora continua, con el propósito de garantizar que los profesionales egresados cuenten con las competencias necesarias para desenvolverse en el ámbito nacional e internacional.
Antes de recibir a los evaluadores mexicanos, las carreras de Periodismo y Sociología desarrollaron una etapa de autoevaluación, que concluyó con la elaboración de un informe respaldado por documentos y evidencias sobre el cumplimiento de los estándares de calidad exigidos.
Durante la visita, los representantes del Conac realizaron grupos focales con estudiantes, docentes, egresados y empleadores vinculados a ambas carreras.
También recorrieron las instalaciones universitarias y revisaron aspectos relacionados con la gestión académica y administrativa.
Esa evaluación externa busca comprobar que la información presentada por las carreras en sus informes de autoevaluación coincida con las condiciones reales de formación y funcionamiento de los programas académicos.
Al finalizar esta etapa, los pares evaluadores elaborarán un informe con los hallazgos, valoraciones y recomendaciones, que será remitido al organismo acreditador para determinar si ambas carreras cumplen los requisitos para obtener el reconocimiento internacional.