Carrera de Periodismo de la UNAH busca acreditación académica internacional

Tegucigalpa, Honduras.- La formación de periodistas con estándares académicos internacionales y mayores oportunidades de inserción laboral, busca alcanzar la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) mediante la acreditación internacional de la carrera de Periodismo.

El proceso se encuentra en etapa de evaluación externa, con la visita de representantes del Consejo de Acreditación de la Comunicación y las Ciencias Sociales A.C. (Conac), de México, quienes también evalúan la carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales.

La acreditación permitiría que los títulos universitarios cuenten con reconocimiento académico internacional, lo cual abriría oportunidades para que los estudiantes puedan acceder a otros espacios de formación y al mercado laboral fuera del país.

La vicerrectora académica de la UNAH, Lourdes Murcia, señaló que este proceso representa un avance importante para la institución y sus estudiantes, al facilitar también la cooperación con otras universidades de la región.