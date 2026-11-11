Al menos 439 médicos siguen en espera de pago de salarios

Tegucigalpa, Honduras.- La liquidación de la deuda del Gobierno con el sector médico avanza lentamente, puesto que aún se mantiene pendiente el pago de salarios atrasados ​​con al menos 439 galenos según denuncias del Colegio Médico de Honduras (CMH).

Esto representa un atraso del 60% en concepto de pagos , ya que inicialmente la deuda se mantenía con 727 médicos, de los cuales la Secretaría de Salud (Sesal) ha pagado a 128.

De acuerdo con los datos proporcionados por el CMH, el pago parcial al decimocuarto o catorceavo está pendiente de acreditar a 131 médicos, mientras que se mantiene la deuda total de este mismo a 92.

Seguido de la compensación de zonaje , que está pendiente de pago a 117 empleados de la salud, este beneficio es otorgado a médicos que trabajan fuera de su jurisdicción y se tienen que movilizar y vivir en otras zonas.

En menor concentración se encuentran pendientes el ajuste salarial al IPC de 96 médicos y el pago de vacaciones de 32 profesionales.

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Estos datos el CMH los actualizaron el pasado seis de noviembre mediante una encuesta hecha al personal de salud.

Autoridades de la Sesal atribuyen el atraso con el pago de salarios a problemas administrativos, desde dígitos en el número de identidad mal registrados, hasta cuentas bancarias inactivas y como el problema más grave se identificó que hay personal médico no registrado en las bases del sistema de salud.

Mientras tanto, Luis Castro, secretario privado de la presidencia, mantiene que solo se le debe a 69 médicos, cifra que es seis veces mayor a la que presenta el CMH.

Cabe destacar que la cancelación de pagos registra un atraso de 11 días , ya que el acuerdo de la Sesal con el CMH, establecía que antes del 31 de octubre los pagos estarían realizados.

Samuel Santos, presidente del CMH , expresó que “El gobierno una vez más incumplió su palabra y no respeta los acuerdos firmados”.