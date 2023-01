Cancillería también analiza retirar a su embajador acreditado en Perú

Tanto la residencia como la embajada se encuentran en la colonia Lomas del Guijarro de la capital y se precisó desde la secretaría del embajador que ya no puede referirse públicamente, pues no es el representante diplomático asignado en Honduras.

Este rotativo le preguntó al canciller Eduardo Enrique Reina si ya tomaron la decisión de retirar al embajador de Honduras en Perú, Adán Suazo, pero Reina solo contestó que “determinaremos qué hacer”. Al mismo tiempo señaló que las relaciones no se romperán, aunque ya no tendrán el mismo nivel.

A pesar de la decisión adoptada por la administración de Dina Boluarte, el gobierno de Castro no retrocederá en su posición e incluso publicó en sus cuentas oficiales una carta de Pedro Castillo reafirmando que “fue víctima de un golpe de Estado”.

Adán Suazo fue asignado como embajador en territorio peruano en marzo de 2020, bajo el gobierno de Juan Orlando Hernández, manteniéndose hasta la fecha en funciones.

Sobre la crisis diplomática entre Perú y Honduras, Salvador Nasralla, designado presidencial, rebatió las declaraciones de Castro en Argentina y alabó la determinación de la Cancillería de Perú.

“Fue una muy mala declaración la que dio Xiomara y lo que ella opinó no corresponde a lo que pensamos la mayor parte de los hondureños porque no estamos de acuerdo con los gobiernos del grupo bolivariano; creo que esa declaración no convenía que la diera Lula da Silva entonces la utilizaron a ella para decir eso”, consideró Nasralla.