Excanciller Carlos López Contreras: “Lo correcto era no referirse a temas internos de Perú”

En primera instancia, el tema se presenta como un acto no amistoso de Honduras por las declaraciones de la Presidenta en la Cumbre de la Celac donde desconoció la legitimidad del gobierno actual de Perú, entonces Perú, en reciprocidad, retira su embajador y es algo usual.

¿Actuó bien el gobierno de Honduras?

Mire, en América Latina se ha usado mucho una doctrina llamada doctrina Estrada que es de un excanciller mexicano allá por 1930, él definió la posición del gobierno mexicano en base a no pronunciarse sobre reconocimiento o no reconocimiento de un gobierno, simplemente continuaban las relaciones. Sorprendentemente Honduras hizo una proclamación en la Celac, aunque puede que la relación comercial continúe, a menos que Honduras diga que no tendrá ningún tipo de relación con Perú.

¿No debió pronunciarse entonces el gobierno de Honduras?