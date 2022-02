Carlos López Contreras: ‘La llegada de Richardson afianza apoyo de EE UU al país’

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Como signos de buena relación que pretende sostener Estados Unidos con Honduras catalogó el excanciller de la República, Carlos López Contreras, la visita de Laura Richardson, jefa del Comando Sur de EE UU, a Honduras. A continuación sus valoraciones.

¿Qué interpretación se le puede dar a la presencia de la jefa del Comando Sur de EE UU en el país?

La visita de un jefe o en este caso una jefa del Comando Sur es una particularidad, este Comando ha venido con frecuencia a Honduras aunque lo han hecho de diversas formas, ya sea público o no. Los jefes del Comando Sur sí se han reunido con presidentes y eso es saludable para Honduras, es un buen signo que muestra la buena relación y el apoyo al país.

¿Dilucida toda duda en torno a las relaciones del gobierno de Xiomara Castro con Estados Unidos?

¡Sí! Y esperamos que sea una relación armoniosa, de aprovechamiento para ambos países, que los intereses de ellos y los intereses de Honduras prevalezcan.

¿Cree usted que venga un mensaje o se aborde como punto toral el tema de la extradición de Juan Orlando Hernández?

No podría decir que no lo aborden, pero no es un tema central. Eso se maneja en el Ministerio del Tesoro, de Justicia y no exactamente en el Comando Sur.

¿Qué parámetros establecidos podrían quedar entre ambos gobiernos?

Yo nunca estuve en reuniones con algún jefe del Comando Sur, ellos tienen una responsabilidad en un sector del continente y son los operativos con la seguridad, eso es un campo muy amplio para ellos, se puede hablar del crimen organizado, narcotráfico, armas, estupefacientes y más. Hay que recordar también que está la posible llegada de la embajadora que nominó el gobierno de Biden, alguien muy experimentada. Todo tiene un objetivo.

