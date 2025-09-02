Canciller Javier Bu reaparece tras críticas por silencio en redes sociales

Tegucigalpa, Honduras.-El canciller hondureño, Javier Bu, reapareció este martes en sus redes sociales luego de varios días de silencio, tras la denuncia de la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, quien señaló a Honduras como puente aéreo del narcotráfico.

Durante su ausencia en plataformas digitales, donde suele mantenerse activo cuestionando a la oposición, algunos sectores políticos especularon que se trataba de una estrategia de bajo perfil o incluso de un indicio de renuncia.

El presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Periodistas de Honduras, Dagoberto Rodríguez, también cuestionó la falta de pronunciamiento del funcionario.

“Misterioso silencio: el canciller Javier Bu, titular de la política exterior del gobierno, ha mantenido un enigmático y extraño silencio sobre la denuncia de la fiscal de EUA Pam Bondi y el cerco sobre Venezuela. Me he dado a la tarea de revisar su X y el silencio es ensordecedor”, declaró Rodríguez.

No obstante, Bu defendió su gestión y aseguró que su agenda diplomática se ha mantenido activa en Washington.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El 26 de agosto se reunió con el subsecretario de Estado, Christopher Landau, en el Departamento de Estado.

Tres días después, el 29 de agosto, sostuvo un encuentro con miembros de la comunidad tepesiana hondureña organizada en la TPS Alliance.

“Sus historias de esfuerzo y resiliencia, así como el impacto que han generado en sus comunidades durante tantos años, son un ejemplo que merece todo nuestro reconocimiento. Reafirmé la instrucción de la presidenta Xiomara Castro de acompañarles y respaldarles plenamente desde nuestro gobierno”, expresó el canciller.

Al responder a las críticas, Bu declaró: “Calma, calma, no toda diplomacia se hace por X. Mi agenda de estos días ha sido muy productiva, trabajando, conversando y escuchando a nuestra diáspora, además de reuniones de alto nivel con funcionarios de la administración Trump”.