Ni cabildeos, ni reuniones: ¿Cómo avanza la conformación del MP en el Congreso Nacional?

Esto, porque anteriormente dejaron demostrado que proyectos como la Ley de Justicia Tributaria o la polémica Ley de escuchas no han sido sometidas a votación porque no hay consensos para alcanzar los 65 votos de la mayoría simple... mientras que para el fiscal se necesitan 86 de 128 votos.

“Tenemos que estudiar las hojas de vida. Ahora nos toca valorar sus acciones, las acciones que han tenido a lo largo de su vida, pero aún no nos hemos reunido como bancada”, dijo Lissi Cano, congresista del Partido Nacional (CN).

“Lo más difícil es tener consensos con las diferentes bancadas porque se necesitan 86 votos”, externó Marlon Lara, congresista el PL. Lara aclaró que hasta ahora el Partido Liberal no tiene sus dos candidatos, pero que en próximas reuniones lo determinarán.

El Partido Salvador de Honduras son optimistas de que el proceso transcurra con normalidad y que no habrá atrasó, pero mantienen que es un reto.

“Tenemos el reto de buscar un fiscal independiente y no a la medida de un partido político. Será un reto lograr un consenso. No conozco a los candidatos, es más, el 90% de los diputados no conocemos a los candidatos, andan preguntando quiénes son”, afirmó Carlos Umaña, del PSH.