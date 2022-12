Caballos de JOH fueron vendidos a hermano de diputado de Libre a casi un millón de lempiras

Romero no brindó la cifra exacta, pero sí dijo que se pagaron casi un millón de lempiras a la OABI por los semovientes y gastaron 300 mil en recuperarlos.

En entrevista con EL HERALDO, el congresista habló sobre el monto pagado por los caballos, algo que no quiso dar el director de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) , Jorge Gonzáles.

“Esos caballos fueron adquiridos en un millón doscientos mil en total entre la compra y lo que se les invirtió, según me dijo mi hermano, algunos caballos estaban castrados y no servían para concursos. Si los caballos no los vende la OABI se hubieran muerto”, inició diciendo.

Asimismo, el diputado comentó que “el avalúo estuvo por casi un millón de lempiras, que es un montón de dinero. Casi un millón de lempiras -de la compra- más los gastos porque tuve a los caballos bajo mi cuidado por tres meses y donde gasté más de 300 mil lempiras, el problema es que la factura sale a nombre mío pero el dinero lo puso él -su hermano-, no hubo nada ilegal en esa compra”.

Finalmente, Romero aseguró que ni a él ni a su hermano le importan cómo adquirió el expresidente Hernández los caballos.