Clima seco dominará este sábado en Honduras; lluvias leves en zonas montañosas

“Este día estarán predominando condiciones secas en la mayor parte del territorio nacional y el viento del este y noreste estará transportando humedad desde el mar Caribe, eso podría producir algunas lluvias débiles, muy aisladas”, explicó Jairo García, pronosticador de turno de Cenaos.

El comportamiento del tiempo estará influenciado por el viento del este y noreste, que transporta humedad desde el mar Caribe hacia el interior del país, lo que favorecería precipitaciones puntuales en zonas montañosas.

Tegucigalpa, Honduras.- Condiciones secas predominarán este sábado 3 de enero en la mayor parte del territorio hondureño, con posibilidad de lluvias débiles y muy aisladas en sectores específicos del país, según el pronóstico oficial.

De acuerdo con el reporte, las lluvias se concentrarían especialmente en áreas de montaña del norte, del oriente, del centro y del occidente del país, sin que se esperen acumulados significativos.

García también advirtió que durante las primeras horas del día se registrarán temperaturas frías, principalmente en las zonas de mayor altitud, una condición típica de la temporada.

En cuanto al estado del mar, el pronóstico indica que la altura del oleaje se mantendrá entre 1 y 3 pies tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca, sin variaciones relevantes durante la jornada.

Para Tegucigalpa se prevé una temperatura máxima de 26 C° y una mínima de 14 C°, mientras que en la región central, fuera del Distrito Central, la máxima alcanzará los 29 C° y la mínima será de 16 C°.

En la región insular se esperan temperaturas entre los 27 C° como máxima y 22 C° como mínima; en la región norte, los valores oscilarán entre 29 C° y 18 C°.

La región oriental registrará una máxima de 29 C° y una mínima de 19 C°, mientras que en el sur del país se alcanzarán las temperaturas más altas, con 35 C° de máxima y 23 C° de mínima.

Finalmente, en la región occidental se pronostica una máxima de 29 C° y una mínima de 9 C°, siendo esta una de las zonas con ambiente más frío al amanecer, detalló García.

ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).