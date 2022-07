Beatriz Valle pide que se elimine el cobro del impuesto en dólares a los carburantes

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A su regreso al Hemiciclo Legislativo la diputada Beatriz Valle, informó que presentará en los próximos días un proyecto de decreto para eliminar el cobro de los impuestos en dólares a los carburantes.

Se espera que al momento de ser presentado ante la cámara legislativa el decreto pueda ser turnado a una comisión de dictamen para que posteriormente sea aprobado, a fin de menguar el duro impacto al bolsillo del consumidor por los altos costos de los carburantes.

“Es un proyecto que ya lo había presentado antes y es la derogación del impuesto en dólares a los combustibles que son actualmente el cobro de 25 centavos de dólar por galón, los cuales podrían venir a paliar un poco la crisis que estamos viviendo actualmente a raíz de la guerra en Ucrania”, aseveró la diputada Beatriz Valle.

La parlamentaria declaró que “creo que hay modos de aliviar un poco la gran carga que nos genera actualmente la crisis en los carburantes, porque ese impuesto es un cobro indirecto, ese impuesto no le va impactar al pueblo cuando le quiten las exoneraciones a las empresas que no los pagan desde hace más de 30 años. Hay que hacer un esfuerzo para buscar soluciones no hay que seguir culpando a nadie porque nosotros sabiamos a las crisis que ibamos encontrar, no tenemos que estar repitiendo siempre lo que paso en 12 años, porque el pueblo lo vive y lo sabe”.

El proyecto de decreto de la eliminación del cobro en dólares de los impuestos a los carburantes, ya había sido presentado por la parlamentaria en el primer periodo de gestión del doctor Mauricio Oliva.

