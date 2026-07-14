Convocan a centros educativos para los desfiles patrios 2026

Tegucigalpa, Honduras.-En el marco de la conmemoración de los 205 años de independencia patria, las autoridades gubernamentales, a través del Comité Cívico Interinstitucional Permanente (COCIP) lanzaron este martes, en Casa Presidencial, la convocatoria para los desfiles patrios 2026. La actividad se desarrollará bajo el lema “Honduras nos une”, con lo que se busca fortalecer los valores cívicos, la identidad nacional y la participación ciudadana durante las fiestas patrias. El COCIP, integrado por la Secretaría de Educación, las Fuerzas Armadas de Honduras, la Policía Nacional y otras instituciones del Estado, abrió oficialmente la convocatoria para que los centros educativos del país participen en los desfiles.

"La Secretaría de Educación, junto con las instituciones que forman parte del Comité Cívico Interinstitucional Permanente, anuncia que queda oficialmente abierta la convocatoria para que los centros educativos del país participen en los Desfiles Patrios 2026, con los que celebraremos 205 años de independencia de nuestra patria”, dijo la ministra de Educación, Ivette Arely Argueta. “Este será un proceso transparente y objetivo, basado en el acuerdo ministerial 0754-SE-2019, garantizando igualdad de oportunidades para todas las instituciones educativas que cumplan con los requisitos establecidos", aseguró la funcionaria. Por otra parte, la Secretaría de Educación habilitará un proceso de inscripción en línea, abierto, transparente y en igualdad de condiciones para todos los centros educativos gubernamentales y no gubernamentales.