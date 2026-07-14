Convocan a centros educativos para los desfiles patrios 2026

Tegucigalpa, Honduras.-En el marco de la conmemoración de los 205 años de independencia patria, las autoridades gubernamentales, a través del Comité Cívico Interinstitucional Permanente (COCIP) lanzaron este martes, en Casa Presidencial, la convocatoria para los desfiles patrios 2026.
La actividad se desarrollará bajo el lema “Honduras nos une”, con lo que se busca fortalecer los valores cívicos, la identidad nacional y la participación ciudadana durante las fiestas patrias.
El COCIP, integrado por la Secretaría de Educación, las Fuerzas Armadas de Honduras, la Policía Nacional y otras instituciones del Estado, abrió oficialmente la convocatoria para que los centros educativos del país participen en los desfiles.
"La Secretaría de Educación, junto con las instituciones que forman parte del Comité Cívico Interinstitucional Permanente, anuncia que queda oficialmente abierta la convocatoria para que los centros educativos del país participen en los Desfiles Patrios 2026, con los que celebraremos 205 años de independencia de nuestra patria”, dijo la ministra de Educación, Ivette Arely Argueta.
“Este será un proceso transparente y objetivo, basado en el acuerdo ministerial 0754-SE-2019, garantizando igualdad de oportunidades para todas las instituciones educativas que cumplan con los requisitos establecidos", aseguró la funcionaria.
Por otra parte, la Secretaría de Educación habilitará un proceso de inscripción en línea, abierto, transparente y en igualdad de condiciones para todos los centros educativos gubernamentales y no gubernamentales.
La participación será voluntaria, y únicamente los primeros 60 centros educativos que completen su inscripción y acrediten el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la normativa vigente serán seleccionados para participar en los desfiles que se desarrollarán en Tegucigalpa y culminarán en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera "Chelato Uclés”.
Como parte del proceso, se pondrá a disposición de los centros educativos un código QR o enlace digital para remitir la documentación requerida y verificar el cumplimiento de los lineamientos contemplados en el reglamento general para la organización y desarrollo de los desfiles patrios.
La organización estará a cargo de la Secretaría de Educación y del COCIP de cada departamento, en coordinación con las direcciones departamentales, distritales y municipales de Educación.
Las Fuerzas Armadas de Honduras y la Policía Nacional garantizarán la seguridad, el orden y el desarrollo adecuado de las actividades cívicas en el Estadio Nacional, escenario que, como cada año, será el punto de encuentro para rendir homenaje a la patria y a los héroes de la independencia.
Con el lema “Educando construimos el país que necesitamos”, el Gobierno del presidente Nasry Asfura y la Secretaría de Educación reafirmaron su compromiso de promover el civismo, el respeto a los símbolos nacionales y la unidad de los hondureños, haciendo de la celebración del 205 aniversario de Independencia una fiesta que fortalezca el orgullo y la identidad nacional.
Se destaca que la organización del evento cívico estará a cargo de la Secretaría de Educación y el COCIP, con apoyo de las direcciones educativas del país, y cada centro educativo decidirá libremente si participa.
El registro será en línea, transparente y abierto para todos los centros educativos, con 60 cupos disponibles, y participarán los primeros centros educativos que completen su inscripción y cumplan los requisitos, y la documentación se remitirá mediante un código QR o enlace digital para su validación.