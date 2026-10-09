DNVT realiza inspección aérea en ejes carreteros por Feriado Morazánico

Tegucigalpa, Honduras.- Con el objetivo de verificar las condiciones de las principales vías de comunicación y fortalecer las acciones de prevención durante el Feriado Morazánico 2026, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) realizó un recorrido aéreo de supervisión por la zona norte del país.
La operación fue encabezada por Jairo Enrique Ramos García, subcomisionado de Policía y jefe de la DNVT en la zona noroccidental, quien realizó el recorrido a bordo del helicóptero policial Halcón 01.
Durante la jornada se sobrevolaron sectores estratégicos, entre ellos las playas de Puerto Cortés y Tela, así como las carreteras CA-5 Norte y CA-13.
Los uniformados observaron las condiciones del tránsito vehicular y supervisaron los dispositivos de control y seguridad vial implementados por la institución.
Las autoridades dieron a conocer que estas acciones permiten fortalecer la coordinación policial, identificar posibles congestionamientos y atender oportunamente situaciones que puedan poner en riesgo a los conductores y demás usuarios de las carreteras.
Los operativos de la DNVT continúan en los principales ejes carreteros a nivel nacional. Los dispositivos se ubican en puntos estratégicos, donde los agentes solicitan la documentación de las unidades de transporte y de los conductores.
Además, realizan pruebas de alcoholemia para verificar si los conductores han ingerido bebidas alcohólicas y aplicar las sanciones correspondientes.
Las autoridades policiales dieron a conocer que los operativos se extenderán hasta el domingo, cuando miles de personas se desplazarán por las principales carreteras del territorio nacional.