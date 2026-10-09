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DNVT realiza inspección aérea en ejes carreteros por Feriado Morazánico

Las autoridades realizan acciones para verificar las condiciones en que se encuentran las vías de comunicación en la zona norte del territorio nacional

  • Actualizado: 09 de octubre de 2026 a las 14:19
DNVT realiza inspección aérea en ejes carreteros por Feriado Morazánico

Las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) inspeccionaron las principales carreteras de la zona noroccidental para verificar el tráfico vehicular.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Con el objetivo de verificar las condiciones de las principales vías de comunicación y fortalecer las acciones de prevención durante el Feriado Morazánico 2026, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) realizó un recorrido aéreo de supervisión por la zona norte del país.

La operación fue encabezada por Jairo Enrique Ramos García, subcomisionado de Policía y jefe de la DNVT en la zona noroccidental, quien realizó el recorrido a bordo del helicóptero policial Halcón 01.

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Durante la jornada se sobrevolaron sectores estratégicos, entre ellos las playas de Puerto Cortés y Tela, así como las carreteras CA-5 Norte y CA-13.

Los uniformados observaron las condiciones del tránsito vehicular y supervisaron los dispositivos de control y seguridad vial implementados por la institución.

Las autoridades dieron a conocer que estas acciones permiten fortalecer la coordinación policial, identificar posibles congestionamientos y atender oportunamente situaciones que puedan poner en riesgo a los conductores y demás usuarios de las carreteras.

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Los operativos de la DNVT continúan en los principales ejes carreteros a nivel nacional. Los dispositivos se ubican en puntos estratégicos, donde los agentes solicitan la documentación de las unidades de transporte y de los conductores.

Además, realizan pruebas de alcoholemia para verificar si los conductores han ingerido bebidas alcohólicas y aplicar las sanciones correspondientes.

Las autoridades policiales dieron a conocer que los operativos se extenderán hasta el domingo, cuando miles de personas se desplazarán por las principales carreteras del territorio nacional.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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