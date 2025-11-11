Autoridades destituyen al presidente del Sindicato del Infop

Tegucigalpa, Honduras.-Las autoridades del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) destituyeron a Antolino Díaz, presidente del Sindicato de Trabajadores del Infop (Sitrainfop), tras una resolución que señala “falta de buenas costumbres y conducta ejemplar”.

El acta 0015-2025 formaliza su despido y según el documento, Díaz había sido sometido a varias audiencias de descargo donde se le imputaron faltas como malos tratos, acoso y hostigamiento contra compañeros de trabajo.

Díaz, quien laboraba en la institución desde 1995, había denunciado públicamente presuntas irregularidades dentro del Infop, entre ellas nepotismo, altos salarios por parte de funcionarios a fines al partido de Gobierno, lo que llevó a ser llamado a varias audiencias de descargo.

Asimismo, el director de Infop, Carlos Suazo, también denunció ante el Ministerio Público a Díaz por supuestos delitos de falsificación de documentos públicos y enriquecimiento ilícito.

El Sitrainfop, representado por Díaz, había advertido que estaba siendo víctima de la peor represión en sus casi 50 años de historia y de una campaña de acoso sindical impulsada por las autoridades del Infop

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Además, el sindicato denunció que no se les estaban entregando los fondos correspondientes a la aportación sindicales y que se les estaban imponiendo audiencias de descargo masivas y presiones para que los dirigentes regresaran a sus labores ordinarias pese a tener permisos sindicales vigentes.

Durante este año hubo una fuerte tensión dentro del instituto; en febrero hubo protestas de trabajadores del Infop que exigían la restitución de personal despedido y la anulación de audiencias de descargo, lo que finalmente derivó en un acuerdo temporal entre las partes.

No obstante, con el despido de Díaz la crisis laboral dentro del Infop se agudizará, señalan compañeros, quienes denuncian que las autoridades del instituto lo que buscan es quedarse con el control del sindicato.