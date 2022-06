Aumenta a 16 lempiras el pasaje del transporte urbano a partir de este lunes

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La dirigencia central del transporte urbano confirmó que se aplicará el aumento de tres lempiras por usuario.

Al no cumplirse el acuerdo estipulado por gobernación, los transportistas contaron a EL HERALDO que a partir del lunes estarían cobrando 16 lempiras por usuario en todos los autobuses del país.

Esta medida fue consensuada con las autoridades del Estado el 12 de abril, quienes prometieron pagar una bonificación; pero luego de tres meses no hubo compensación del bono.

Wilmer Cálix, dirigente de transporte, afirmó que “si era algo acordado, nosotros ya lo teníamos autorizado a cobrarlo o lo cobrábamos en la calle o lo pagaba el gobierno”.

Agregó que “al no pagarlo el gobierno, nosotros tenemos que cobrarlo en la calle y esa no solo es la posición de Tegucigalpa y San Pedro Sula; si no de todo el transporte urbano”.

Esta obligación es tomada ante los incrementos de los combustibles, por lo que para el próximo lunes cada usuario estaría pagando 16 por pasaje.

