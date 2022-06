“Estamos igual o peor que el gobierno anterior”: José Irías, presidente de Asociación de Pastores de Tegucigalpa

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Asociación de Pastores de Honduras, convocará a una multitudinaria marcha el próximo 30 de julio en defensa de la familia, los principios de la sociedad y la problemática que enfrenta el país.

José Irías presidente de la Asociación de Pastores de Tegucigalpa (APT), expresó a EL HERALDO que “vamos a exigir que retiren los anuncios que han circulado en los últimos días en Radio Nacional de Honduras, porque atenta contra nuestra niñez, también nos vamos a manifestar por todo lo que esta ocurriendo en el país la delincuencia se les esta yendo de las manos tanto a la policía como al ejercito”.

Irías añadió que “otro punto importante es que no hay salud, no hay medicinas, no hay educación a parte de eso no se les ha puesto el interés necesario a las cosas más importantes.

La falta de inversión es un grave problema que no se le ha puesto interés no se le ve un norte claro a este gobierno, deja mucho que desear todas las leyes y decretos que han sido aprobados a favor de unos cuantos, no habido nada concreto que busque una solución al país, este es el momento de manifestarse ya que estamos igual o peor que el gobierno anterior”.

