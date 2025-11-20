Asamblea fracasa en intentona para separar a la directora ejecutiva del CNA

Tegucigalpa, Honduras.- Los miembros que conforman la Asamblea General del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) sostuvieron una reunión, según declararon algunos de ellos, con el fin de recibir una capacitación y para conocer más sobre la ley del organismo, para quienes no la conocían; aunque la intención era otra. EL HERALDO conoció que la verdadera intención de la reunión era expulsar del cargo de directora ejecutiva del CNA, a la bogada Gabriela Castellanos; sin embargo, los miembros de la Asamblea fracasaron en su intención. Nelson Licona, nombrado recientemente (el 13 de octubre) como coordinador del Comité del CNA, al enterarse de que la intención trascendió a los medios de comunicación y organismos de la sociedad civil, descartó cualquier posibilidad de defenestrar a Castellanos de la dirección ejecutiva.

"En ningún momento ha sido sometido a ninguna votación, eso nunca ha estado en agenda; solo en la mente de mentes malvadas estuvo eso. Los que venimos a construir, los que venimos a pretender ayudar en esta lucha y los que hemos sido nombrados con estas responsabilidades, lo hacemos con responsabilidad y alto sentido patriótico", aseguró Nelson Licona. Los 12 asambleístas, más dos miembros enviados por el gobierno de la República, se reunieron durante un lapso de dos horas en las instalaciones del CNA, en la capital, y todo indicaba que el motivo de esa reunión, era para tratar la eventual salida de Gabriela Castellanos. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Sobre esa información, Licona, recalcó: "eso no fue realmente parte de la agenda y solo en cabezas calientes, y le aseguro que no son de mi lado, sino, que de la gente que está acostumbrada a manipular las informaciones y llevarle a agua de su propio molino, pero no nosotros".

El coordinador del CNA, precisó que los dos motivos de la sesión de la Asamblea fueron: empaparse de la ley y el reglamento del CNA, y de revisar el informe de la dirección del CNA, para conocer que es lo que se ha ejecutado hasta hoy.

¿Si o no?

Entre tanto, Carlos Hernández, director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justas (ASJ), representante de la sociedad civil en la Asamblea del CNA, con sus declaraciones causó suspicacia al manifestar que "tenemos CNA para rato, el CNA que continuará denunciando la corrupción e investigando", como si haya estado en peligro el bienestar de esa organización. "Es importante decir que el coordinador ha asumido una posición muy positiva, ha dado un voto de confianza a la directora Gabriela Castellanos y ahora estamos concentrados en trabajar en el proceso electoral, ir a elecciones, estar vigilando que no haya ninguna acción que vaya a entorpecer este proceso", dijo Hernández.

El director de la ASJ no descartó que después del 30 de noviembre pudieran haber cambios en el CNA, porque hay representantes de instituciones que quieren que haya ajustes, pero que hoy "no hubo ningún voto, no hubo ninguna propuesta, al contrario, la propuesta que hubo es un voto de confianza para la abogada Castellanos".



Respaldo