Arístides Mejía elogia rol conciliador de Ana Paola Hall al frente del CNE

Tegucigalpa, Honduras.— A un mes de llevarse a cabo un nuevo proceso de elecciones generales en el país, y con el ambiente convulso de las últimas semanas, en materia política, será vital el buen funcionamiento del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la coordinación de su presidenta, Ana Paola Hall García. En entrevista con EL HERALDO, el exministro de Defensa y exmagistrado del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE), Arístides Mejía, destacó la manera en que la titular del CNE, Ana Paola Hall, ha desarrollado su gestión desde que asumió la presidencia el pasado 1 de septiembre. ¿Qué valoración hace sobre el liderazgo de la consejera Ana Paola Hall al frente del Consejo Nacional Electoral y su capacidad para fortalecer la institucionalidad electoral? Yo creo que ella ha asumido la gestión de manera correcta, en el sentido de que para que se logre el objetivo de tener elecciones y que sean lo más transparentes posibles, debe de haber una persona que logre suscitar acuerdos y logré conciliar a las partes que están en conflicto. Todos sabemos que todo este tiempo ha habido un conflicto abierto entre la consejera Cossette López y el consejero Marlon Ochoa.

Cossette ha estado defendiendo posiciones importantes con respecto a preservar las elecciones y en cierta medida el orden democrático. Marlon Ochoa está justamente representando el autoritarismo de un gobierno que quiere obstruir las elecciones. Para recuperar la confianza ciudadana en el próximo proceso electoral, ¿Qué podría esperar la sociedad civil de la presidencia del Consejo Nacional Electoral? Para recuperar la confianza en los órganos electorales será preciso que las elecciones se lleven a cabo y que podamos tener una declaración de quiénes son los ganadores de los comicios, si no, la gente va a tener desconfianza en el sistema electoral hondureño. El gran problema del sistema electoral hondureño es que tras 45 años del retorno a la democracia, no hemos logrado tener organismos electorales que susciten la confianza por la intervención fraudulenta de los partidos, sea de uno o sea del otro.

El otro problema que tenemos es que a raíz de tantos fraudes que ha habido en el país, se ha creado una dinámica que prácticamente es una fuga hacia adelante. Cada día vamos poniendo más mecanismos de seguridad costosos para el país: que tinta, qué reconocimiento facial, que huella dactilar, que queremos tener millas de mecanismos en la transmisión de resultados. Desde su perspectiva, ¿qué tipo de acompañamiento debería de brindar la sociedad civil al CNE, para garantizar un proceso transparente y participativo el 30 de noviembre? Lo que ya están haciendo actualmente. Es decir, vigilar el proceso, manifestarse cuando haya aberraciones o atropellos o ilícitos o tentativas de dar al traste con el proceso, como ha ocurrido recientemente con la petición fuera de lugar del general Roosevelt Hernández, de manejar las actas. Esas reacciones de gente que escribe, de gente que se manifiesta en los medios, de organizaciones que sitúan posiciones, como lo hizo la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, de esa defensa de la democracia, del voto, es esencial para que esto no ocurra.