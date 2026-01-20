Apoderada legal de Nasralla no descarta acudir a la CIDH si no hay respuesta en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), admitió a trámite los tres recursos de amparo interpuestos a favor del excandidato presidencial del Partido Liberal (PL), Salvador Nasralla, sin embargo, sin dar la garantía de la suspensión del acto que se reclama en ellos. Así lo confirmó la abogada Karla Romero, apoderada legal del expresidenciable liberal, Salvador Alejandro César Nasralla Salum. "Desde ayer (lunes) a las 2:00 de la tarde, fui notificada de la admisión de los tres recursos de amparo a favor del ingeniero Salvador Nasralla. Estos recursos fueron admitidos el 15 de enero, notificados hasta ayer". La profesional de la abogacía explico, que el hecho de las tres acciones legales incoadas en la Sala Constitucional, el 9 de enero del presente año, hayan sido admitidas, es porque estos cumplieron con los requisitos establecidos en la Ley de Justicia Constitucional.

"Ahora que se cumplieron estos requisitos, lo que se necesita es que se pronuncie (la Sala Constitucional) sobre el fondo de los mismos, que es la suspensión del acto reclamado. El acto reclamado es la declaratoria a nivel presidencial", exigió Romero.

¿Qué piden los amparos?

Los tres recursos de amparo interpuestos a favor de la candidatura de Salvador Nasralla, tienen su génesis en igual número de recursos de impugnación que Nasralla presentó ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), a criterio de Romero: en tiempo y forma, respetando la normativa de la Ley Electoral de Honduras y el Reglamento de Impugnaciones, que fue publicado por el CNE, el 29 de noviembre con motivo de las elecciones generales. En esas tres acciones de impugnación estaban incluidas papeletas electorales de aproximadamente ocho mil Juntas Receptoras de Votos (JRV), en las que según el Partido Liberal (PL) encontró inconsistencias, irregularidades que fueron plasmadas en los recursos de impugnación, pero que no fueron contestadas por el CNE.

El 6 de enero, esas impugnaciones fueron declaradas inadmisibles por el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), argumentando que las impugnaciones correspondían a la declaratoria oficial emitida por el Consejo Nacional Electoral y que habían sido mal planteadas, que no se agotó la vía administrativa y que la acción legal fue presentada fuera del plazo establecido.

Silencio del CNE

"Ese silencio y esa declaratoria de elecciones, no contestaban lo que hemos planteado nosotros como impugnaciones por inconsistencias. Esas inconsistencias no se contestaron nunca, ni deben ser admitidas por estas razones jurídicas. No se contestó nada al respecto", lamentó la concurrente Karla Romero. Los tres recursos en mención, y que fueron admitidos por unanimidad de votos, a favor de Salvador Nasralla, pasaron a la etapa trabajo en la Sala Constitucional, donde un equipo de letrados hará el análisis previo de la jurisprudencia, doctrina, códigos y otros, para que luego sea llevado al debate entre los cinco magistrados que la integran.