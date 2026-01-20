Tomás Zambrano y Jorge Cálix se disputan la presidencia del Congreso Nacional

Tegucigalpa, Honduras.-Entre los diputados Tomás Zambrano, del Partido Nacional, y Jorge Cálix, del Partido Liberal, se definirá este miércoles 21 de enero quién asumirá la presidencia del Congreso Nacional. A pocas horas de la instalación del nuevo Congreso, las bancadas mayoritarias terminaron de perfilar a los aspirantes que encabezarán las nóminas que serán sometidas a votación el 21 de enero, en el inicio del nuevo período legislativo. El Partido Nacional fue la primera fuerza política en poner sobre la mesa de negociaciones la candidatura del diputado por Valle, José Tomás Zambrano, como su apuesta para presidir el Legislativo.

Por su parte, en el Partido Liberal, inicialmente se manejaron dos nóminas encabezadas por Yuri Sabas y Marlon Lara. No obstante, durante las deliberaciones internas surgió una tercera opción que logró el respaldo mayoritario de la bancada, dejando como candidato a la presidencia del Congreso a Jorge Cálix, quien además fue electo como jefe de bancada liberal. Por mayoría de votos, los diputados electos eligieron con la venia de 24 parlamentarios a Jorge Cálix 24, mientras que Yuri Sabas logró el apoyo de 13 congresistas y Marlon Lara de cuatro.

Negociaciones

Tras al menos tres encuentros entre las comisiones negociadoras del Partido Liberal y del Partido Nacional, centrados en la gobernabilidad y la construcción de una agenda legislativa conjunta, hasta las 10:00 de la noche seguían sin acuerdos y se conoció que seguían afinando los últimos consensos. Los acuerdos preliminares alcanzados se sustentan en reformas constitucionales y legales, entre ellas cambios a la Ley Electoral, a la Ley Orgánica del Congreso Nacional, así como ajustes al sistema de justicia, seguridad y defensa. También se incluyen compromisos en materia de transparencia y lucha contra la corrupción.

Posibles escenarios

El nuevo Congreso Nacional estará integrado por 49 diputados del Partido Nacional, 41 del Partido Liberal, 35 de Libertad y Refundación (Libre), dos del PINU/SD y uno de la Democracia Cristiana. Para los liberales, la ruta hacia la presidencia del Congreso contemplaba dos escenarios: un acuerdo con el Partido Nacional o un eventual pacto con Libre, que quedó en tercer lugar. Con Libre, los liberales sumarían 76 votos; mientras que con el Partido Nacional alcanzarían 90, superando incluso la mayoría calificada. Los nacionalistas, en tanto, requieren al menos 16 votos adicionales —liberales o de Libre— para llegar a los 65 necesarios que aseguren la presidencia del Legislativo, en caso de no concretar un acuerdo sólido con el liberalismo. Sin embargo, ambas fuerzas políticas han reiterado que no mantienen acercamientos con Libre, por lo que la presidencia del Congreso y la integración de la junta directiva se definirán exclusivamente entre el Partido Nacional y el Partido Liberal.

Fechas clave