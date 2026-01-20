Fuerzas Armadas refuerzan resguardo del Congreso previo a elección de junta directiva provisional

Tegucigalpa, Honduras.-Las Fuerzas Armadas de Honduras resguardan los alrededores del Congreso Nacional, previo a la elección de la junta directiva provisional este miércoles 21 de enero, con un plan de seguridad escalonado que contempla cierres de calles, anillos de seguridad y mayor presencia militar en el centro de la capital.

El jefe del Estado Mayor Conjunto, Héctor Valerio, aseguró que los efectivos militares están preparados para cumplir la misión constitucional encomendada, independientemente de las condiciones. “Nuestros soldados son todo terreno, tierra, aire, agua. En cualquier lugar donde el deber nos llame, nosotros los soldados de nuestras Fuerzas Armadas estamos listos para cumplir nuestro deber, no importa las inclemencias del tiempo”.

Valerio subrayó que el despliegue responde a una obligación establecida en la Constitución y reiteró el compromiso de la institución castrense. “Recuerden que nosotros tenemos una misión y esa misión constitucional la vamos a cumplir en un 100%”.

Explicó que “vamos a crear dispositivos de seguridad, anillos de seguridad, de tal manera que van a encontrar algunas calles cerradas, todo alrededor del Congreso Nacional, de tal manera que se puedan realizar estas actividades y estos eventos de la mejor manera, así como está planificado”.