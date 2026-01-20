Fuerzas Armadas refuerzan resguardo del Congreso previo a elección de junta directiva provisional

Tegucigalpa, Honduras.-Las Fuerzas Armadas de Honduras resguardan los alrededores del Congreso Nacional, previo a la elección de la junta directiva provisional este miércoles 21 de enero, con un plan de seguridad escalonado que contempla cierres de calles, anillos de seguridad y mayor presencia militar en el centro de la capital.
El jefe del Estado Mayor Conjunto, Héctor Valerio, aseguró que los efectivos militares están preparados para cumplir la misión constitucional encomendada, independientemente de las condiciones. “Nuestros soldados son todo terreno, tierra, aire, agua. En cualquier lugar donde el deber nos llame, nosotros los soldados de nuestras Fuerzas Armadas estamos listos para cumplir nuestro deber, no importa las inclemencias del tiempo”.
Valerio subrayó que el despliegue responde a una obligación establecida en la Constitución y reiteró el compromiso de la institución castrense. “Recuerden que nosotros tenemos una misión y esa misión constitucional la vamos a cumplir en un 100%”.
Explicó que “vamos a crear dispositivos de seguridad, anillos de seguridad, de tal manera que van a encontrar algunas calles cerradas, todo alrededor del Congreso Nacional, de tal manera que se puedan realizar estas actividades y estos eventos de la mejor manera, así como está planificado”.
El jefe militar detalló que las Fuerzas Armadas trabajan de forma coordinada con otras instituciones encargadas del orden público. “Hemos tenido reuniones con las instituciones responsables de garantizar la seguridad. Nosotros ya en apoyo a la Policía Nacional hemos estado realizando operaciones basadas en un plan de seguridad desde el sábado anterior”, indicó, al precisar que las acciones incluyen saturaciones en el centro de Tegucigalpa y zonas cercanas al Congreso Nacional.
Según Valerio, el número de efectivos ha sido incrementado progresivamente. “Ya hoy intensificamos más la cantidad de efectivos, ya ustedes pueden ver, tenemos más efectivos de varias unidades de nuestras Fuerzas Armadas a nivel nacional”, señaló, al tiempo que adelantó que las operaciones continuarán en fases conforme avancen los días.
Además, añadió que "este es un plan que lo hemos estado desarrollando en fases, de tal manera que el 27 de enero las Fuerzas Armadas puedan garantizar la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República”.
Valerio insistió en que el despliegue busca brindar tranquilidad tanto a los diputados como a la población que labora en el sector.
“Estamos comprometidos con esta misión, de tal manera que podamos llevar esa paz, la tranquilidad” y aseguró que “mañana, en el transcurso del día, ustedes van a poder ver algunos cierres de calles, van a ver algunos círculos de seguridad, para que también la población que trabaja en este sector se pueda sentir tranquila”.