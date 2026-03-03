Ana Paola Hall: “La Unión Europea fue contundente: no hubo fraude

Tegucigalpa, Honduras.- Ana Paola Hall, consejera presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), destacó el informe sobre las elecciones en Honduras por parte de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE). En tal documento, la Unión Europea afirmó que no hubo fraude electoral como fue denunciado por diversos sectores, uno de ellos el Partido Libertad y Refundación (Libre).

Hall, mediante su cuenta de X, inició diciendo que “las elecciones generales 2025 fueron atípicas y sin precedentes, por el nivel de violencia y ataques al proceso y al órgano electoral. Desde el CNE, la mayoría, defendimos la democracia y la alternancia, respetando la voluntad del pueblo hondureño”. En relación a la postura de la MOE-UE, la representante del Partido Liberal en el CNE puntualizó que “la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea fue contundente: no hubo fraude. Sin embargo, los malos perdedores y pseudo funcionarios que en el contexto electoral pusieron en riesgo nuestra democracia y la alternancia, continúan promoviendo odio y desinformación”.

Ana Paola Hall sostuvo que a muchas personas “les cuesta aceptar que aunque tenían el poder político y mucho control institucional, se encontraron con un muro infranqueable: la firmeza del CNE y la determinación de dos mujeres que no cedimos ante presiones ni amenazas, aunque estuvo en riesgo nuestra libertad y nuestra vida”. “En ese entonces, ningún plan ni pacto oscuro logró robarnos nuestra democracia. Hoy, la verdad debe seguir derrotando la mentira y la victimización fingida. La justicia, debe vencer la impunidad: sin excepciones, sin privilegios y sin miedo. ¡Y no descansaremos hasta lograrlo!”, sentenció.