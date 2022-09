Afloran fricciones en el Comité Central, piden la cabeza de David Chávez

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las determinaciones sin consenso de los últimos días a lo interno del Comité Central del Partido Nacional (CCPN) hicieron desfilar ayer las primeras renuncias de miembros de la junta directiva del instituto político por no estar de acuerdo.

La acción que causó malestar fue la del pasado 2 de septiembre donde se remitió al comisionado presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Kelvin Aguirre, una nota exhortativa para inscribir como diputada suplente al Parlamento Centroamericano (Parlacen) a la ex primera dama Ana García.

Según informó a EL HERALDO una fuente de entero crédito, en las próximas horas y días las renuncias continuarán llegando al CCPN como una medida de presión y descontento para que sea removido de su cargo, o dé un paso al costado, el actual presidente David Chávez.

La fuente pormenorizó que el comité no se ha reunido en tres meses y el nombramiento del asesor legal Michel Casildo, quien firma la nota exhortativa, fue hecho al margen de los demás miembros.

“He visto ciertas posturas de la actual cúpula que van en contra de la declaración de principios del programa de acción política y los presentes estatutos, mismos que un día juré lealtad y defender como un buen militante de esta gran institución llamada Partido Nacional”, citó en su renuncia el vocal del CCPN, Fernando Andara.

En una entrevista a la radio HRN, David Chávez expresó que “quiero ser claro y contundente, no va a haber inscripción de la ex primera dama porque no está conforme a derecho y tampoco se contaba con la autorización partidaria”.

De su parte, el diputado del Parlacen, Martín Pineda, explicó que “para que un diputado pueda ser acreditado, quien lo debe acreditar es el organismo electoral de cada país. Al enviar la acreditación para sustituir a una persona entonces el Parlacen lo reconoce, al final de cuentas quien tiene la responsabilidad es el CNE”.

