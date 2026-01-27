  1. Inicio
Adelantan que Isaías Barahona será el nuevo ministro de Defensa en gobierno de Nasry Asfura

Isaías Barahona ya fungió como vicecanciller de Honduras en el primer mandato de Juan Orlando Hernández

  • Actualizado: 27 de enero de 2026 a las 12:28
Isaías Barahona estaría asumiendo como el nuevo ministro de Defensa del país.

Foto: Cortesía redes Isaías Barahona

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado del Partido Nacional, Mario Pérez, adelantó que el general en condición de retiro, Isaías Barahona, será designado como nuevo ministro de Defensa.

Será luego de las 2:00 p.m. cuando se haga oficial el anuncio junto a las designaciones de otros funcionarios del gobierno de Nasry Asfura.

Juramentan a los tres primeros funcionarios del gobierno de Nasry Asfura

El nuevo presidente de Honduras citó a sus funcionarios para las 2:00 p.m. en Casa de Gobierno y empezar a hacer las juramentaciones.

Isaías Barahona es un militar retirado y también se desempeñó como vicecanciller en el primer gobierno de Juan Orlando Hernández durante el período 2014-2018.

Él tomará el cargo en lugar de otro militar retirado, Roosevelt Hernández, quien anteriormente dirigió a las Fuerzas Armadas.

Más temprano se juramentó a Sulmy Ortéz como ministra de Gobernación, Descentralización y Justicia; Mireya Agüero como canciller y Emilio Hernández Hércules como ministro de Finanzas.

Xiomara Castro es juramentada como diputada al Parlamento Centroamericano

Otros burócratas ya confirmados son Luis Castro como secretario de la Presidencia y Juan Carlos García como ministro de la Presidencia.

La toma de posesión de Nasry Asfura se efectuó en el Congreso Nacional y duró menos de una hora.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
