Adelantan que Isaías Barahona será el nuevo ministro de Defensa en gobierno de Nasry Asfura

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado del Partido Nacional, Mario Pérez, adelantó que el general en condición de retiro, Isaías Barahona, será designado como nuevo ministro de Defensa. Será luego de las 2:00 p.m. cuando se haga oficial el anuncio junto a las designaciones de otros funcionarios del gobierno de Nasry Asfura.

El nuevo presidente de Honduras citó a sus funcionarios para las 2:00 p.m. en Casa de Gobierno y empezar a hacer las juramentaciones. Isaías Barahona es un militar retirado y también se desempeñó como vicecanciller en el primer gobierno de Juan Orlando Hernández durante el período 2014-2018. Él tomará el cargo en lugar de otro militar retirado, Roosevelt Hernández, quien anteriormente dirigió a las Fuerzas Armadas. Más temprano se juramentó a Sulmy Ortéz como ministra de Gobernación, Descentralización y Justicia; Mireya Agüero como canciller y Emilio Hernández Hércules como ministro de Finanzas.