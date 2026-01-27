  1. Inicio
Coloridos y elegantes: así lucieron diputadas y diputados en la toma de posesión de Asfura

Desde trajes coloridos hasta tonos neutros, las diputadas y diputados de diferentes bancadas destacaron por su estilo durante la ceremonia de juramentación presidencial

  • Actualizado: 27 de enero de 2026 a las 12:37
1 de 10

Las diputadas y diputados de los distintos partidos políticos también robaron miradas este 27 de enero en la toma de posesión de Nasry Asfura. Aquí los detalles.

 Foto: EL HERALDO
2 de 10

La diputada Alia Kafati sorprendió con su elegancia al lucir un vestido blanco acompañado de un bolso dorado que combinaba con sus zapatos.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
3 de 10

La vicepresidenta del Congreso Nacional, Ericka Urtecho, llamó la atención con un vestido negro, complementado con un collar blanco.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
4 de 10

Los diputados tampoco se quedaron atrás. Rashid Mejía, del Partido Liberal, lució un traje azul oscuro acompañado de una corbata color vino tinto.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
5 de 10

Jorge Cálix también asistió a la toma de posesión de Nasry Asfura. Fue visto con un traje negro y corbata roja, posando junto a su compañera Alia Kafati.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
6 de 10

La diputada Johana Bermúdez, fiel a su estilo y a sus raíces, optó por un vestido amarillo con un diseño llamativo en las mangas.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
7 de 10

Con camisa blanca, pantalón negro y un sofisticado bolso de mano, la diputada del Partido Liberal, Leiby Torres, fue captada a su llegada al Congreso Nacional.

 Foto: EL HERALDO
8 de 10

La periodista y ahora diputada por el Partido Liberal eligió un conjunto verde compuesto por saco y falda.

 Foto: Cortesía
9 de 10

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, vistió un traje negro con corbata azul y fue el encargado de juramentar a Nasry Asfura como presidente de la República.

 Foto: EL HERALDO
10 de 10

Así fue como lució la primera dama, Lissette Del Cid, con una falda y saco color beige, mientras que el presidente Asfura optó por un traje negro.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
