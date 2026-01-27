Coloridos y elegantes: así lucieron diputadas y diputados en la toma de posesión de Asfura

Las diputadas y diputados de los distintos partidos políticos también robaron miradas este 27 de enero en la toma de posesión de Nasry Asfura. Aquí los detalles.
La diputada Alia Kafati sorprendió con su elegancia al lucir un vestido blanco acompañado de un bolso dorado que combinaba con sus zapatos.
La vicepresidenta del Congreso Nacional, Ericka Urtecho, llamó la atención con un vestido negro, complementado con un collar blanco.
Los diputados tampoco se quedaron atrás. Rashid Mejía, del Partido Liberal, lució un traje azul oscuro acompañado de una corbata color vino tinto.
Jorge Cálix también asistió a la toma de posesión de Nasry Asfura. Fue visto con un traje negro y corbata roja, posando junto a su compañera Alia Kafati.
La diputada Johana Bermúdez, fiel a su estilo y a sus raíces, optó por un vestido amarillo con un diseño llamativo en las mangas.
Con camisa blanca, pantalón negro y un sofisticado bolso de mano, la diputada del Partido Liberal, Leiby Torres, fue captada a su llegada al Congreso Nacional.
La periodista y ahora diputada por el Partido Liberal eligió un conjunto verde compuesto por saco y falda.
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, vistió un traje negro con corbata azul y fue el encargado de juramentar a Nasry Asfura como presidente de la República.
Así fue como lució la primera dama, Lissette Del Cid, con una falda y saco color beige, mientras que el presidente Asfura optó por un traje negro.