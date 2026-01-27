Simpatizantes llenan el centro de Tegucigalpa por investidura de Nasry Asfura

Cientos de simpatizantes del Partido Nacional (PN) se congregaron en el centro de Tegucigalpa este martes 27 de enero para acompañar la toma de posesión del presidente de la República, Nasry Juan Asfura Zablah.
Con banderas y consignas del partido de la estrella solitaria, los simpatizantes llegaron al casco histórico de la capital para expresar su respaldo al mandatario en el inicio de su nuevo período de gobierno.
Los ciudadanos se mostraron entusiastas por presenciar el acto, aunque fuera desde las afueras del Congreso Nacional (CN), sede oficial donde se desarrolló la ceremonia.
Asfura fue juramentado como presidente de la República en compañía de su esposa, Lissette del Cid, y sus tres hijas.
El evento inició con una oración y, posteriormente, Asfura asumió oficialmente la Presidencia de Honduras para el período 2026-2030.
Tras concluir el acto protocolario, el mandatario brindó un discurso en el que agradeció el respaldo de su familia y de los ciudadanos presentes.
Durante su discurso también aprovecho para prometer la ejecución de iniciativas orientadas a generar cambios en beneficio del país durante su gestión.
La ceremonia fue transmitida a través de pantallas instaladas en el exterior del Congreso Nacional.
La medida permitió a miles de simpatizantes seguir el evento, mientras coreaban consignas a favor del nuevo mandatario.
Al finalizar, Asfura salió del hemiciclo legislativo y recorrió la plaza La Merced para saludar a los simpatizantes que lo acompañaban desde el exterior.
Durante el recorrido, algunos ciudadanos le solicitaron fotografías, otros lo abrazaron e incluso le entregaron obsequios, como libros, mientras el presidente caminaba entre la multitud.
Nasry Asfura inicia oficialmente su período de gobierno este martes 27 de enero, con la promesa de impulsar un cambio significativo durante los próximos cuatro años.