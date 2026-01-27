  1. Inicio
“Sin odio, sin venganza”: el mensaje de Asfura a la militancia del PN en la plaza La Merced

Tras ser juramentado en el CN, Nasry Asfura recorrió la plaza La Merced para saludar a cientos de militantes del Partido Nacional que lo esperaban en el centro de la capital

  • Actualizado: 27 de enero de 2026 a las 11:18
Cientos de simpatizantes nacionalistas abarrotaron las principales avenidas del centro de Tegucigalpa. Luego de su discurso oficial, Asfura salió a saludarlos personalmente.

 Foto: EL HERALDO
Nasry Asfura fue juramentado en el Congreso Nacional en un evento que tuvo una duración aproximada de 50 minutos. Tras cumplir con todo el protocolo, el mandatario se dirigió al encuentro con la militancia.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
Siempre de la mano de su esposa, Lissette del Cid, Asfura abandonó el hemiciclo legislativo para recorrer la plaza La Merced y saludar al pueblo.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
La militancia del Partido Nacional no tuvo acceso al interior del Congreso Nacional; sin embargo, se instalaron pantallas gigantes para que pudieran presenciar la ceremonia.

 Foto: Linda Käsbohrer/ EL HERALDO
Desde tempranas horas de este martes 27 de enero, los militantes del Partido Nacional acompañaron a Asfura, y tras su juramentación, el nuevo presidente salió a agradecerles el respaldo.

 Foto: Linda Käsbohrer/ EL HERALDO
Varias calles aledañas al Congreso Nacional estuvieron abarrotadas de simpatizantes, quienes coreaban consignas como “¡Sí se pudo, sí se pudo!”.

 Foto: Linda Käsbohrer/ EL HERALDO
“Muchísimas gracias por ese gran esfuerzo, por ese amor incansable de buscar lo mejor para nuestra querida Honduras”, expresó Asfura ante la multitud.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
“Estoy seguro de que en estos cuatro años lo vamos a demostrar juntos. Me siento orgulloso de cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga y estamos activados”, añadió.

 Foto: Linda Käsbohrer/ EL HERALDO
“Gracias por servirnos, que Dios les bendiga”, gritó Asfura a los cientos de militantes del Partido Nacional que lo esperaban en la plaza.

 Foto: Linda Käsbohrer/ EL HERALDO
El presidente afirmó que su trabajo se centrará en fortalecer la seguridad, promover la inversión y atender las necesidades de la población.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
“Sin odio, sin insultos, sin venganza. Honduras, amor y paz”, expresó Asfura para cerrar su mensaje.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
Nasry Asfura fue juramnetado como presidente de Honduras para el período 2026-2030 .

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
