Al menos 11 denuncias diarias por violencia doméstica recibe el Ministerio Público

Tegucigalpa, Honduras.- La violencia doméstica contra las mujeres es un flagelo que sigue vigente en el país, y así lo refrendan las estadísticas más recientes recabadas por el Ministerio Público (MP), derivadas de las denuncias recibidas por esta institución. La Fiscalía Especial de Protección a la Mujer (FEPM) y el Módulo de Atención Integral Especializado (MAIE), entre otras Fiscalías dedicadas a atender a mujeres víctimas de violencia, han registrado en lo que va de 2025, un total de 2,684 denuncias de mujeres que sufrieron agresiones dentro del hogar o en su entorno. De ese total de denuncias, el 99.5% han finalizado en sentencias condenatorias contra los agresores, detalló el Ministerio Público. Entre tanto, por maltrato familiar y delitos sexuales, se han presentado 1,811 requerimientos fiscales, de los que la mayoría de los imputados recibieron sentencia condenatoria mediante procedimientos abreviados.

La recopilación de estas cifras, coincide en el marco de la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, hoy 25 de noviembre, fecha que marca el inicio de los 16 días de activismo, que culminan el 10 de diciembre, en los que las instituciones del Estado se comprometen a dar respuesta a las mujeres víctimas de violencia.



Mujeres no siguen el proceso

Yulissa Gómez, portavoz del MP, confirmó que "de las denuncias recibidas durante el año 2025, en los Módulos de Atención Integral Especializados, se han recepcionado 3,684 denuncias por violencia doméstica; eso implica la violencia sexual, violencia psicológica, física y también la violencia patrimonial". Gómez detalló que "entre los casos más recientes, resalta la detención judicial del conductor de un taxi VIP, Denis Roberto Bu Girón, a quien se le supone responsable de los delitos de violación agravada y robo con violencia o intimidación en perjuicio de testigo protegido".

Además, en Choluteca, un juzgado de esa zona dictó sentencia condenatoria de 17 años de prisión a Freydel Naín Mejía Jiménez, quien cometió delitos de violación y lesiones agravadas en perjuicio de una adulta mayor. Desde el ente acusador del Estado, se evidenció que persiste un grave desafío, ya que tres de cada diez víctimas no continúan con el proceso judicial, lo que provoca que, en audiencias iniciales, muchos agresores recuperen su libertad al no presentarse la ofendida a la audiencia o hacer uso de su derecho a no declarar. En el presente, el MP contabiliza, a la fecha, la emisión de alrededor de 800 requerimientos fiscales por maltrato familiar y se han impuesto 772 medidas de seguridad a los agresores con el propósito de evitar que las agresiones incrementen de intensidad y no vayan a llegar al femicidio.